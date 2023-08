A todo o nada, Racing ante Boca por el pase a semifinales

Duelo de equipos argentinos, clásico, más antecedentes de incidentes y conflictos en los últimos enfrentamientos, le ponen el condimento ideal al partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2023, entre el Racing Club de Avellaneda y Boca Juniors, que se enfrentarán este miércoles, desde las 21.30 en el Cilindro, y definirán quién accederá a la semifinal del certamen continental tras haber igualado sin goles en la ida en la Bombonera.

El encuentro será transmisión de las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5 desde las 21.

"La Academia" recibirá al "Xeneize" luego de conseguir una importante victoria por 2-1 ante Tigre en Victoria por la segunda fecha de la Copa de La Liga Profesional, con goles del colombiano Juan Fernando Quintero y del juvenil Baltasar "Gallego" Rodríguez, y conseguir su primer triunfo en certamen doméstico, ya que empató en su debut ante Unión en Santa Fe. Para la revancha en su casa, el entrenador Fernando Gago recuperó al ex Unión de Santa Fe Juan Ignacio Nardoni, quien volverá de su desgarro y podría ocupar un lugar en la mitad de la cancha. En tanto, la gran duda es la presencia del delantero colombiano Roger Martínez, que evolucionó de la lesión en el bíceps femoral del miembro inferior derecho, aunque no llegaría al 100 por ciento por lo que iría al banco de los suplentes. En tanto, el otro colombiano, Juan Fernando Quintero, es una de las dudas. "Pintita" Gago decidirá entre él y Jonathan Gómez en la previa del cotejo. Ya que es costumbre del director técnico no dar pistas de la alineación titular ni a sus dirigidos ni a la prensa, que vive realizando especulaciones y formulando hipótesis de los once que irán desde el inicio.

Por su parte, el equipo dirigido por Jorge Almirón viene de perder 1-0 ante Sarmiento en Junín, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, con un equipo completamente alternativo. En dicho encuentro, Norberto Briasco se lesionó del tobillo y se sumó a la baja de Luca Langoni, quien se desgarró nuevamente el isquiotibial derecho. Además, Boca esperará hasta último momento al juvenil Valentín Barco, quien sufrió un desgarro grado 1/2 en el psoas ilíaco izquierdo en la ida contra Racing y trabaja contrarreloj para estar en la revancha en el Cilindro de Avellaneda. Sin embargo, todo indica que será suplente y en su lugar estaría el delantero uruguayo Miguel Ángel Merentiel. El resto sería el mismo once de la ida.

Probables Formaciones

Racing Club de Avellaneda: Gabriel Arias; Gastón Martirena o Tobías Rubio, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Aníbal Moreno, Nicolás Oroz, Jonathan Gómez o Juan Fernando Quintero; Maximiliano Romero y Agustín Ojeda. DT: Fernando Gago.

Boca Juniors: Sergio Romero; Nicolás Figal, Marcos Rojo y Nicolás Valentini; Luis Advíncula, Cristian Medina, Guillermo Fernández, Ezequiel Fernández y Frank Fabra; Edinson Cavani y Miguel Merentiel o Valentín Barco. DT: Jorge Almirón.

Hora de Inicio: 21.30.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)