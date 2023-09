Ángel Di María post triunfo: “Hicimos el partido perfecto”

Argentina hizo un gran partido en la altura de La Paz y se llevó el triunfo por 3-0 por la segunda fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Sin Messi, Ángel Di María llevó la cinta de capitán mostrando carácter en lo grupal “no cometimos errores y no nos hicieron gol. Trabajamos como lo preparamos y convertimos cuando tuvimos que hacerlo” expresó.

En diferentes medios, los jugadores y CT hablaron con la prensa post triunfo, Lionel Scaloni confirmó que el mismo Messi le pidió no jugar “Teniendo el balón iba a ser difícil para ellos. El equipo tiene otros tributos cuando no está Leo, hay chicos que viene creciendo. Leo (Messi) me dijo que no se sentía bien asique no era necesario arriesgarlo”.

Post triunfo, Di María resaltó lo importante de hacer lo que se había planificado: “Hicimos un partido perfecto, no cometimos errores y no nos hicieron gol. Trabajamos como lo preparamos y convertimos cuando tuvimos que hacerlo. Se siente la altura un poco, pero es psicológico. El equipo merecía un triunfo así”.

"Llevar la cinta es algo muy lindo para mí, fue mucho más lindo cuando me la entregó leo el otro día, que te la entregue el mejor del mundo es algo inexplicable. Recién arranca esto, era importante sumar los 6 puntos porque se vienen partidos importantes. Es imposible que la gente de otro país no ame a la Argentina porque tiene al mejor de la historia y eso es inigualable”Di María a TyC Sports

Por otro lado, Enzo Fernández marcó su primer gol en Eliminatorias, el mediocampista fue el generador de juego en el equipo que no tuvo a Messi, pero si un gran trabajo junto a Mac Allister: “feliz por el esfuerzo del grupo, hicimos un gran partido durante los 90 minutos, sumamos tres puntos más y nos volvemos contentos a Argentina. Agradecido por la oportunidad de estar en la selección siempre es lindo marcar con esta camiseta, siempre quiero dar lo mejor para Argentina".

Argentina volverá a ver acciones por Eliminatorios el jueves 12 de octubre, cuando reciba en el Monumental a Paraguay. El martes 17 del mismo mes visitará Lima, por la cuarta fecha ante Perú.