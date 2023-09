Rolando Martín: "La derrota fue un cachetazo a tiempo"

No cabe dudas que la derrota del seleccionado argentino ante su par británico en el arranque del Mundial de Rugby 2023 dejó "mucha tela para cortar". Uno de los que opinó fue el roquense Rolando Martin, que disputó tres mundiales con la camiseta de Los Pumas, y afirmó que le sorprendió un poco el debut mundialista del equipo de Michael Cheika: "Lo que creo es que no es fácil debutar en un torneo de este nivel con una pareja de medios muy joven. Eso les pesó”.

“No pudieron resolver lo que les planteó Inglaterra y no pudieron sacar ventaja del hombre de más que tuvieron Los Pumas todo el partido. Es un proceso que tenían que pasar los jugadores y creo que ahora va a ser todo mejor para el equipo”, agregó el ex jugador que participó de los mundiales de 1995, 1999 y 2003.

Además, el ex San Isidro Club y Roca RC valoró el juego de Inglaterra e indicó que "el juego que plantearon fue perfecto. Les salió muy bien lo planeado”

Luego fue consultado sobre cuál cree que va a ser el rival a vencer en la continuidad del certamen, expresó "vi un rato de Japón y le costó resolver el partido contra Chile. Ahora no tenemos opciones y hay que ganar todos los partidos y creo que Los Pumas lo pueden hacer. Esto fue un cachetazo a tiempo.”

Por último, el rionegrino comentó que "me gusta la propuesta de Cheika, es ofensiva y dinámica. Me hace ruido porque no veo un plan B en caso que se enreden algunas cosas, en general me gusta.”