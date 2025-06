En fotos: Las románticas vacaciones de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tras los rumores de separación

En las últimas semanas, lo que parecía una relación sólida, a pesar de las distancias, comenzó a tambalear. A tal punto que se dispararon rumores que aseguraban que lo de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya no iba para más. Para demostrar que no es así, el conductor decidió salir a vacacionar con su pareja y mostrar la fuerte unión que aún prevalece.

El encargado de enfatizar en la teoría de que Marcelo Tinelli se encuentra separado fue Ángel de Brito, quien mantiene una relación laboral producto del rol de ambos en América TV. “Tinelli separado?”, le preguntaron en Instagram. Por lo que fue tajante en su respuesta: “Como siempre”.

Los rumores se esparcieron por los medios, pero en Intrusos fueron a la fuente para hablar directamente con Milett Figueroa, quien advirtió que no eran ciertos: “Marcelo me acaba de responder y me preguntó de dónde salió el rumor de separación. Me dijo que Milett viene este fin de semana a Buenos Aires, y que está todo bien entre ellos”.

Ahora, para dar fe que es cierto que su romance continúa sólido, la pareja partió a Italia para disfrutar de unas vacaciones únicas. Aprovechando las altas temperaturas, pasearon por la costa italiana en un recorrido que incluyó Positano y luego estuvieron en Capri.

En las fotos que compartieron en sus redes sociales, tanto Milett Figueroa como Marcelo Tinelli se mostraron completamente enamorados para desterrar todos los rumores. Desde sus fotos paseando en yate, cenando en lujosos restaurantes o simplemente recorriendo puntos turísticos aparecieron muy unidos.

Tanto es así que incluso los fanáticos lograron percibir que la unión de la pareja se podía notar hasta en los looks que eligieron para la ocasión. Es que ambos salían en composse, mientras la modelo utilizaba un look total white, el conductor se lucía con uno total black, por lo que juntos formaban la pareja perfecta.

Para demostrar que está pasando unos días maravillosos, Milett Figueroa compartió estas fotos en las redes sociales y le dedicó un tierno mensaje: “Juntos. Primer día con mi amor @marcelotinelli. Un rincón del mundo y un amor tranquilo.Él y yo, simple y perfecto”.