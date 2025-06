Lecciones del deporte y de la vida por el gran técnico de la Generación Dorada

"La pelota despierta el apetito de poseerla, lo cual implica una cantidad de distinciones que hay que tener: mucho esfuerzo, mucho ejercicio, mucha concentración, mucho interés, mucha colaboración, mucha solidaridad… Y no estoy hablando de técnicas ni de tácticas", expresó Rubén Magnano, el hombre que quedará en la historia grande del básquet argentino por ser el general que comandó a la Generación Dorada a la conquista del oro olímpico en Atenas 2004, además del subcampeonato mundial en Indianápolis 2002, entre otros importantes logros.

Durante una entrevista con Mejor Informado, Magnano describió los valores que le ha dado el deporte para su vida. "He aprendido —incluso post-conquista, vamos a llamarle así— que no hubiese tenido las posibilidades de dirigir, y de lograr cosas dirigiendo, si no hubiese logrado la aceptación de las personas que dirigía, por ejemplo, de la materia prima". "Eso me quedó muy registrado, sobre todo para quienes conducen, que están acompañando personas. Porque, en definitiva, uno es un acompañante en todo esto. Y si la propuesta no es aceptada, difícilmente llegás a buen puerto. Es muy difícil eso", agregó.

Nacido el 9 de octubre de 1954 en la ciudad de Villa María, Córdoba, Magnano inició su carrera como entrenador en Atenas en 1990. En el conjunto más ganador de la Liga Nacional obtuvo 9 títulos, incluyendo logros internacionales como la Liga Sudamericana de Clubes, el Panamericano y el Sudamericano. Además, ascendió con Luz y Fuerza de Posadas en la temporada 1994/95.

Entre sus logros con la selección argentina, Magnano fue campeón del Sudamericano y el Panamericano con la categoría Sub-21 y con la Mayor alcanzó la gloria en el Sudamericano y FIBA Américas (2001), obtuvo la medalla dorada en los Juegos de Atenas 2004 y además fue subcampeón del mundo en Indianápolis 2002. En estos últimos torneos, Argentina venció dos veces a Estados Unidos, siendo la primera selección en derrotar a un Dream Team, compuesto por 12 jugadores NBA.

"Les decía a los chicos en el campus que había tres pilares básicos donde se centra todo lo que yo he vivido y consumido: el respeto, la disciplina y el trabajo", expresó Magnano.

El entrenador sostuvo que desde su época de profesor de Educación Física, de profesor de mini básquet, de formativas, equipos de liga, selecciones, "les decía a los chicos en el campus que había tres pilares básicos donde se centra todo lo que yo he vivido y consumido: el respeto, la disciplina y el trabajo". Y agregó que "de ahí se desprenden un montón de cosas, pero esos tres pilares para mí son fundamentales, incluso en mi vida. O sea, no es ajeno a lo que uno puede llegar a hacer en el día a día".

A la hora de explicar que le enseñó el juego, Magnano respondió: "las actitudes". "Leí una vez por ahí que decían que la percepción de las actitudes te deja entrever el pensamiento real de las personas, sobre todo cuando tienen 200 pulsaciones… Ahí sale la naturaleza. Entonces, el juego me enseñó muchísimo —o trato de que me siga enseñando— a percibir esas actitudes. Y a mí me ayudó mucho eso a tomar decisiones importantes". concluyó.

