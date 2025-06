La inesperada confesión de Daniela Cardone sobre cómo cambió su vida: “Creo que soy…”

Daniela Cardone reapareció en los medios ante la invitación de Mirtha Legrand a participar de su programa. Fue así como la ex actriz y modelo habló sobre su vida actual, ya que poco se sabe sobre cómo pasa sus días. Fue así como sorprendió al realizar una revelación sobre su situación sentimental.

La charla comenzó con Mirtha Legrand consultándole a Daniela Cardone por sus gatos, ya que es de público conocimiento que decidió embalsamarlos a algunos de los que fallecieron. “Tenía seis, pero ahora hace tres días se me fue otra hace unos días así que ya son siete, los tengo en una habitación”, contó sobre la reciente pérdida.

Quien la escuchaba atentamente fue José Luis Espert, invitado en la mesa: “Se te murieron siete gatos en total”. A lo que la actriz resaltó: “Ahora tengo tres vivos”. Por lo que la conductora marcó su temor a los felinos: “¿Ay no te da miedo que te miren de noche?”.

"¿Por qué los embalsamas?", indagó el político. A lo que, sin pudor, Daniela Cardone se animó a confesar: “Compartieron tantos años conmigo 16, 17 años... Yo la verdad que tengo una vida con ellos y los extraño mucho. No sé, mi mamá era museóloga y me quedó algo de eso”.

Y contó que no los tiene con ella constantemente, sino que están resguardados: “Están en mi casa, en el barrio de Monserrat, en una habitación. Es en un mueble antiguo, muy lindo, donde ellos están en sus estantes, cada uno se conserva ahí”.

Esto dio el pie para que le consultaran por su situación sentimental y con quién más comparte su vida cotidiana. Fue así como confesó que lleva 6 años viviendo sola: “Estoy muy bien sola… seis años que estoy sola, ya creo que soy célibe. Es muy lindo eso, eh. Estoy más como para adentro, compenetrada con otro tipo de cosas, más terrenal”.

Para cerrar, aclaró el motivo por el cual tomó esta decisión para su vida: “Cuando sos una persona conocida no es fácil que del otro lado no te celen, que no te controlen, y yo soy una persona muy independiente de chiquita”.