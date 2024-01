VIDEO: espectacular incendio en el Dakar 2024

El francés Claude Fournier se despidió de forma prematura del Rally Dakar 2024 en un incendio sin heridos. A fines de 2023, perdió a su segundo hijo, pero a la semana ganó las 24 Horas de Portugal con este mismo auto. “Corro en homenaje a mis hijos, Thomas y Thibaut”, dijo en la previa de la carrera.

El veterano piloto europeo finalizó su participación de la emblemática prueba luego de que un incendio consuma totalmente su UTV mientras disputaba la etapa 8, entre Riad y Al Duwadimi.

Afortunadamente, no hubo heridos, puesto que tanto el propio Claude como su navegante, Serge Gounon, pudieron salir a tiempo del vehículo.

El incendio de la máquina del francés Claude Fournier

La imagen más fuerte de la etapa 8 fue sin dudas el lamentable abandono de Claude Fournier, el piloto francés de 72 años que le dijo adiós al #Dakar2024 luego de que las llamas consuman su UTV. @SomosDakar pic.twitter.com/vAS8Fbjw1z — Somos Dakar (@SomosDakar) January 15, 2024

Además, una persona presente en el lugar los atendió rápidamente, brindándole agua y contención. Fue el encargado de documentar la escena con el video que se viralizó en redes sociales.

Viendo la biografía de Claude Fournier, hay una importante historia detrás de su participación, que vale la pena remarcar. El francés le comentó a la organización que esta cita en Arabia Saudita era en memoria de dos hijos suyos que fallecieron. El más reciente, fue en las últimas semanas del 2023.

El piloto comentó que, debido a la muerte de su hijo, había decidido no correr las 24 Horas de Portugal. Sin embargo, sus amigos lo convencieron de lo contrario: “Perdí a mi segundo hijo, una semana antes de hacer las 24 Horas de Portugal. Quería cancelar, había cancelado, pero me llamaron y me dijeron: “no, tienes que venir, es el mismo coche que vas a tener en el Dakar, te hará cambiar de opinión, lástima si lloras”. Ganamos, pero ni siquiera pude subir al podio porque me puse a llorar como un niño. Fue horrible”, declaró Fournier.

“Si triunfo en el Dakar será un homenaje. Espero que me ayuden desde allá arriba. Perdimos a uno que tenía 20 años y otro que tenía 45. No soportaba haber perdido a su hermano. ¡Qué suplicio! Es un homenaje a nuestros hijos Thomas y Thibaut”, había dicho el piloto de 72 años en la previa de la carrera. No podrá ser, pero lo intentó.

