Rally Dakar: Rostan superó otra etapa y se acerca al objetivo

El piloto neuquino Juan Santiago Rostan, continúa logrando buenos resultados en el Rally Dakar 2024. Esta vez, superó otra etapa con arena y piedras, sin mayores contratiempos. La prueba avanza día a día y el representante patagónico no le pierde pisada a los pilotos de élite que participan de esta edición de la emblemática competencia.

La carrera más difícil del mundo acumula horas encima de las motos para los riders y el cansancio, de a poco, va haciendo mella. Pero el espíritu de lucha no desciende. Ayer afrontó una larga etapa que tuvo 678 kilómetros en total y 458 cronometrados entre las localidades de Al Duwadimi y Hail. Pudo mantener el ritmo y finalizó la etapa en el puesto 42 entre todas las motos, siendo 27º en la categoría Rally 2. De esta manera, sube al puesto 24 en la general de Rally, y a la ubicación 39 en la general de motos.

“Los días van pasando y se empieza a notar de a poco el cansancio físico en el cuerpo. Pese a eso, pudimos completar el día. Fue una jornada positiva para nosotros. Ahí es cuando se siente el cansancio físico, cuando más hay que ponerle corazón para terminar una carrera tan larga como esta" aseguró el piloto al arribo al campamento y agregó que "faltan varios días todavía, nos sentimos muy bien nosotros, enérgicamente, positivamente, así que ahora vamos a tratar de dejar lo mejor de mí en cada etapa".

Luego comentó que "lo que más me sorprende de esta carrera es el tamaño de las dunas. Es algo que donde vivo no hay, entonces en las etapas de dunas me llama la atención. Me gustan, pero también me cuestan. Pero si cuesta es porque hay que practicarlo. Siempre trato de que, si me toca arena, mejorar etapa tras etapa, para que la siguiente sea mejor".

Más adelante advirtió que "el equipo estuvo trabajando en la moto. Cambian las dos gomas, el aceite, ajustan bien la torre de navegación, cambian el filtro de aire porque hubo arena al principio y al final de la etapa y después de la neutralización hubo también mucho polvo".

Finalmente hizo referencia al fallecimiento del piloto español "le quiero enviar mis condolencias a la familia de Carles Falcón, que falleció hoy -por ayer- luego de su accidente en la etapa 2. Tanto yo como mi papá los acompañamos en este duro momento. Carles, que en paz descanses y que Dios te tenga en su santa gloria”.

Fuente: Luciano Schiffer – Somos Dakar