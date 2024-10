Rafael Nadal anunció su retiro: qué torneo será su despedida

Tras una exitosa carrera de 22 años, Rafael Nadal anunció su retiro definitivo del tenis. Lo hizo a través de un video en sus redes sociales. En el mismo le dedicó mensajes a sus rivales, su equipo, familia, los fanáticos, donde les escribió un texto con agradecimiento en distintos idiomas, entre ellos, inglés, francés, italiano, brasileño y japonés.

Su último torneo será la final de la Copa Davis, donde también estará Argentina. "Me hace muchísima ilusión que sea mi último torneo, representando a mi país. Es cerrar el círculo, ya que una de mis primeras grandes alegrías como tenista profesional fue la final de Sevilla en 2004. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a lo que ha sido una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar", afirmó.

"Me siendo un súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban este deporte. Mis compañeros durante tantos años, a mis grandes rivales. He pasado muchos años con ellos y he vivido mucho momentos que voy a recordar por el resto de mi vida", expresó.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

????

???? ??? ?????

???? ??????

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

????? ?????

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Es el tenista masculino más joven de la historia en conseguir el Golden Slam en la carrera (lograr los cuatro Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos), logro que comparte con Andre Agassi y Novak Djokovic. Con el serbio, son los únicos en toda la Era Abierta en conseguir el Doble Grand Slam en su carrera, que consiste en ganar cada uno de los cuatro torneos grandes, al menos dos veces.

Ocupa la quinta posición en la lista de jugadores con más títulos ATP con 92, sólo por detrás de Jimmy Connors (109), de Roger Federer (103), de Novak Djokovic (99, aún en actividad) y de Ivan Lendl (94). Además, es el cuarto con más cantidad de victorias en toda la historia, con 1080. Por último, nadie estuvo tantas semanas consecutivas dentro del Top 10 del ranking ATP como él, con 912.

Federer a Nadal: "Siempre esperé que este día nunca llegase"

Su principal competidor hasta la irrupción de Novak Djokovic, Roger Federer, se ha pronunciado sobre la decisión de Nadal. El suizo le ha escrito un mensaje en la publicación que el mallorquín subió a Instagram. "¡Vaya carrera Rafa! Siempre esperé que este día nunca llegase. Gracias por los momentos inolvidables y por tus increíbles logros en el deporte que amamos. ¡Ha sido un absoluto honor!".

Ambos tenistas tuvieron la rivalidad deportiva más grande de la historia del tenis. En total, se enfrentaron 40 veces. El historial es muy favorable al español con 24 victorias a 16. Si se traspasa a finales, Nadal ganó 14 y Federer 10.

En cuanto a dobles, el historial también favorece al nacido en Mallorca por 2-1. En Indian Wells 2004, hizo pareja con Tommy Robredo, mientras que, en Roma 2007, lo hizo con Carlos Moyá. El suizo tuvo suerte en el 2011 cuando compartió equipo con Stanislas Wawrinka.