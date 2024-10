¿Quién le debe a quién? El conflicto entre Tévez e Independiente podría ir a la Justicia

Las explosivas declaraciones de Carlos Tévez desataron un ida y vuelta con la dirigencia de Independiente que está cerca de terminar en los tribunales. El Apache habló con la prensa ayer y aseguró que el Rojo todavía le debe dinero de su etapa como entrenador en el club, mientras que la otra parte afirma que es él quien les debe por una cláusula dentro de su contrato por su salida. Las partes irán a una audiencia conciliatoria el próximo 30 de octubre.

"No he terminado bien con la dirigencia. No valoran mucho el trabajo que uno hizo", dijo el DT, que luego empezó con los dardos: "Fui casi gratis a Independiente, y me mintieron. Dicen que les debo plata y ellos todavía no me pagaron lo que me deben. No se si no vamos a la Justicia, porque es difícil ponerse de acuerdo. Ellos dicen que yo les debo plata, y yo les digo que ellos me deben", expresó Tévez sobre el conflicto.

El reclamo específico del Apache es que le adeudan dos meses de salario y la cláusula de rescisión. Desde la dirigencia de Independiente, por su parte, niegan esta deuda y se apegan a una postura clara: es el técnico quien le debe 300 mil dólares al club porque renunció antes de llegar al año como entrenador (firmó por tres temporadas). Si esto ocurría luego de los 12 meses en el cargo, eran 200 mil y si pasaba durante el último año de contrato, 100 mil.

Las partes tienen pautada una cita a conciliación obligatoria el próximo 30 de octubre, donde se intentará una mediación que evite que este conflicto vaya a la Justicia. Por ahora, las partes parecen muy lejos de llegar a un acuerdo.