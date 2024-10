Tras el pedido de detención de Néstor Ortigoza, su ex mujer dijo estar "muerta en vida"

Tras la denuncia a Ortigoza, habló su ex mujer. Lucila Cassiau dio detalles sobre los episodios de violencia que sufrió de parte del ex futbolista y aseguró que tiene miedo.

La situación judicial de Néstor Ortigoza, ex futbolista y actual vocal de San Lorenzo, se complica conforme pasan las horas. Su ex mujer y madre de su hijo, Lucila Cassiau, denunció que violó la perimetral que le había impuesto la Justicia por ejercer violencia de género contra ella. La mujer se expresó hoy en varios programas de televisión y comentó que sus abogados solicitaron la detención del ídolo del Ciclón.

"Hay una situación con los chicos que no la puedo comentar, pero lo que me lleva a hablar es el miedo. Ahora que esto tomó difusión me siento un poco más segura, pero lamentablemente tengo que llegar a este recurso", dijo Cassau, que además atraviesa un proceso de divorcio de Ortigoza.

Además, profundizó acerca de la violencia sufrida y afirmó que se de larga data: "Esto es de siempre, hace 13 años. Los golpes empezaron cuando quedé embarazada de mi hijo mayor. Aparte del daño físico, está el daño psicológico: estoy muerta en vida", manifestó. La medida de la restricción permetral tiene efecto desde el mes pasado, cuando se difundieron videos que mostraban la agresión del dirigente de San Lorenzo contra ella.

Por último, Cassau aseguró que vive con un enorme temor y un puntualizó un hecho reciente en el que dañaron su vehículo: "Tengo miedo de que me maten. Recibo amenazas todo el tiempo, me apuñalaron las ruedas del auto. El miedo es real y está acá, estoy pasando mi peor momento".

Tras la difusión de videos maltratando a su ex mujer, la comisión directiva de San Lorenzo le solicitó la renuncia a Ortigoza a través de un comunicado. Semanas atrás, la Sub DDI de Ezeiza allanó la casa del ex futbolista y actual vocal del club azulgrana luego de presentaciones judiciales cruzadas entre los dos integrantes de la pareja.

El pedido de arresto para Ortigoza

Los abogados de Cassiau solicitaron la detención del ex futbolista y actual dirigente de San Lorenzo en el marco de la causa por “daños, lesiones y amenazas, en contexto de violencia de género” luego de la violación de la perimetral que le fue impuesta por la Justicia. La misma está en manos de la UFI N°3 de Ezeiza, especializada en delitos sexuales, violencia de género y familiar, a cargo de la fiscal María Lorena González.

"Tengo el botón antipánico y una restricción perimetral por seis meses, pero es una persona que no acata órdenes. Nada lo frena", expresó la ex mujer de Ortigoza, que habría roto esta orden judicial que lo obligaba a circular o permanecer a por lo menos 300 metros con respecto al domicilio de Cassiau y su hijo Mateo.