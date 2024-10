Escándalo en el TC: “Los que echaron en San Luis tendrían que pedir disculpas y no estar enojados”

A horas de correrse una nueva fecha en San Nicolás de los Arroyos, el mundo TC sigue siendo una caja de resonancia luego de las denuncias ante la sospecha de autos fuera de reglamento y la polémica revisión técnica en la 11ª fecha del Turismo Carretera en San Luis.

Muchos pilotos marcaron su posición sobre lo ocurrido ese domingo y en los días posteriores. Y uno de ellos es Mauricio Lambiris que puso el foco en la actitud que tuvieron algunos de sus colegas que fueron excluidos por técnica en la cita puntana.

“Escuché enojo por parte de los que echaron en San Luis. Eso me pareció una locura. Tendrían que pedir disculpas y no estar enojados. El Gurí Martínez, cuando pasó lo que pasó, se paró delante de todos y le pidió disculpas a sus colegas. Y hoy pareciera como que si te echan por algo de esto, tenés derecho a enojarte todavía”, dijo Lambiris (Ford Mustang) en diálogo con Eduardo Ruiz en Motor Play Radio.

Desde hacía un tiempo en los boxes del TC los protagonistas se quejaban en off que había varios autos fuera de reglamento. Hasta que en la 11º fecha en San Luis, que marcó el inicio de la Copa de Oro que define el campeón, Esteban Gini (Toyota Camry NG) tomó la posta y apenas terminó la carrera denunció a los 3 autos del podio (Julián Santero, "Manu" Urcera y Facundo Ardusso) y el de Otto Fritzler, para que revisen varios ítems del motor.

A su vez, Federico Iribarne (Chevrolet Camaro), convocado a revisión por sorteo, denunció a Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) para que sea revisado su multiválvulas tras llegar 4°. En tanto que Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), 5° en pista, también entró en revisión por sorteo.

De los del podio, el único que pasó satisfactoriamente la inspección fue Santero. El equipo de Urcera se negó a abrir el motor y el Camaro de Ardusso no respetaba el reglamento en la admisión. En tanto que Trucco e Iribarne estaban excedidos en la cilindrada. Mientras que el impulsor de Mangoni, superó la revisión técnica.

“La ACTC actuó como debía. Y entiendo que eso obviamente asustó a más de uno e imagino que todos están trabajando para que todo esto no vuelva a pasar”, afirmó Lambiris, que está 5° en la Copa de Oro a 49 unidades del líder Julián Santero (Ford Mustang). El uruguayo, que compite bajo el techo del Maquin Parts, aún hoy está preocupado por la diferencia que hay con ciertos rivales en los parciales de recta.

“En Paraná me tocó largar la serie al lado de un Chevrolet (NdeR: el Camaro de Santiago Mangoni) y no tuve ni defensa, llegó a la curva 1 con un auto medio adelante. Entonces, sin lugar a dudas, hay algún tema, que no sé particularmente cuál es. Pero bueno, yo me preocupo en mis motores y sé cuál es la potencia que tienen, y sé lo que tengo que tener para tener un motor que funcione bien”, planteó el subcampeón de TC en 2021, en charla con Motor Play Radio.