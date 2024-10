Con un gol de Di María, Benfica goleó al Atlético en el duelo argentino de Champions

En uno de los mejores partidos de la jornada de Champions League, hay duelo argentino en Portugal entre Benfica y Atlético Madrid en el Estadio Da Luz. Con Ángel Di María y Nicolás Otamendi de titulares, las Águilas le ganan 3-0 al conjunto español con un tanto de Fideo de penal y otros de Kerem Aktürkoglu, Alexander Bah y Orkun Kökcu. El Colchonero de Diego Simeone, contó con Julián Álvarez, Rodrigo De Paul (reemplazados en el complemento) y Ángel Correa, en tanto que Nahuel Molina ingresó en el primer tiempo y Giuliano Simeone en el segundo.

El gol de Di María para Benfica:

¡FIDEO LO CAMBIA POR GOL! Di María la clavó a la derecha de Oblak y selló el 2-0 de Benfica en la #CHAMPIONSxESPN.



uD83DuDCFA Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/NH8OXrdbD4 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2024

Los portugueses arrancaron mejor y, aprovechando una mala salida del Atlético se puso en ventaja a través de Aktürkoglu. El elenco madrileño se fue acercando al arco local, pero le faltaron ideas para concretar. Los locales se replegaron, pero avisaron con una chance muy clara generada por Di María, que asistió a Pavlidis pero el remate del griego dio en el palo.

¡BENFICA PEGA PRIMERO! Akturkoglu aprovechó la salida en falso del Atlético y definió solo para poner el 1-0 en la #CHAMPIONSxESPN.



uD83DuDCFA Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/x78KFfXtt3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2024

Sin embargo, en el complemento otro arranque fuerte de las Águilas les permitió aumentar la ventaja y encauzar el partido en su favor. Un pisotón del Conor Gallagher, que ingresó por De Paul en el entretiempo, contra Aktürkoglu fue sancionado como penal tras revisión del VAR y le dio la chance a Di María de ampliar, algo que el rosarino no desperdició. Minutos después, tuvo la ocasión de su doblete, pero Jan Oblak se lo negó. Pese a esa chance desperdiciada, los lusos liquidaron a quince del final a través de Alexander Bah, que conectó un córner y puso el 3-0 en el Estadio Da Luz.

¡Y SON TRES EN PORTUGAL! Alexander Bah conectó el tiro de esquina y selló el 3-0 de Benfica en la #CHAMPIONSxESPN.



uD83DuDCFA Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/8VM38jVDBj — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2024

Ya con la victoria casi consumada, llegó un penal más para el local. Zeki Amdouni fue derribado en el área por Reinildo y la chance, ya con Di María sustituido, fue para un Orkun Kökcu que se anotó en el marcador estableciendo el 4-0 definitivo. Benjamín Rollheiser tuvo algunos minutos en el local sustituyendo justamente a Fideo, que recibió una tremenda ovación cuando dejó la cancha por parte del público portugués.

¡LA OVACIÓN ES PARA FIDEO! Di María y los aplausos de todo el estadio tras ser reemplazado por Benja Rollheiser.



uD83DuDCFA Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/l3RV5zx03L — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2024

Victoria resonante del Benfica, que no sólo suma su segundo triunfo en Champions, sino que establece una buena diferencia de gol pensando en la tabla general. Partido para el olvido de Atlético, que recibe un duro golpe que podría comprometer su futura clasificación.

Dibu fue figura en un triunfo histórico del Villa

En otro de los cotejos atractivos del miércoles, Aston Villa, con Emiliano Martínez de titular, dio la nota al vencer al Bayern Múnich en Villa Park. El arquero de la Selección Argentina hizo su aporte en la victoria de los Villanos, primero al lucirse en el primer tiempo con una tapada espectacular ante un remate de Michael Olise, y luego sobre el final del encuentro negándole el empate a Serge Gnabry y a Harry Kane para sostener el cero en su arco y garantizar un enorme triunfo del conjunto inglés.

¿Es DIBU MARTÍNEZ el mejor arquero del planeta?



uD83DuDCFA Mirá la #Champions en #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/2CcMUOfiWv — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2024

El tanto de esta gran victoria de Aston Villa en su primer partido como local en la competencia tras 41 años vino desde el banco. El colombiano Jhon Durán metió un remate espectacular por sobre Manuel Neuer e hizo delirar a todo el Villa Park, incluso al Príncipe William que asistió a ver el encuentro. Sin dudas, los Villanos dieron la sorpresa de la jornada venciendo al mismo rival al que le ganaron la Champions League en 1982.

El gol de Alexis encaminó la victoria de Liverpool

Dentro de los restantes partidos que involucran argentinos destacaba el cotejo entre Liverpool y Bologna en Anfield. El conjunto inglés pegó temprano gracias al gol de Alexis Mac Allister, que luego de iniciar la jugada de ataque llegó hasta el área chica para empujar un centro de Mohamed Salah y decretar el 1-0 parcial de los Reds. La victoria la completó el propio Salah con un gran gol en el complemento. En los italianos Santiago Castro fue suplente e ingresó quince minutos.

¡¡¡GOL DE UN CAMPEÓN DEL MUNDO!!! ALEXIS MAC ALLISTER LA EMPUJÓ PARA EL 1-0 DE LIVERPOOL VS. BOLONIA.



uD83DuDCFA Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/55jOYVeuhH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2024

Así les fue al resto de los argentinos

Otro de los convocados a la Selección Argentina que vio acción es Nicolás González, que fue titular en la riesgosa visita de la Juventus ante RB Leipzig buscando continuar su propia racha goleadora en UCL (marcó en el 3-1 ante PSV en el primer partido). No obstante, las noticias no fueron las mejores ya que a los once minutos de juego debió dejar el campo lesionado.

¡ATENCIÓN SCALONI! Nico González salió lesionado en Juventus en el comienzo del partido.



uD83DuDCFA Mirá la #Champions en #DisneyPlus pic.twitter.com/Eoc3ybz9X9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2024

A pesar de su ausencia, la Vecchia Signora se las arregló para remontar dos veces ante los alemanes y terminar llevándose un enorme triunfo 3-2 en el Red Bull Arena. Benjamin Sesko aportó un doblete para el local mientras que Dusan Vlahovic, también en dos ocasiones, y Francisco Conceição (reemplazante de González) le dieron los tantos de la victoria al cuadro italiano.

Por otra parte, en los encuentros del primer turno, Paulo Gazzaniga fue titular en Girona que cayó 2-3 como local ante Feyenoord en un partido vibrante. El arquero, que viene de una actuación espectacular ante PSG pero que terminó con sabor amargo por su error en el 1-0 final ante los franceses, sostuvo a su equipo atajándole un penal al japonés Ayase Ueda cuando el partido estaba 2-1. Su equipo llegó al empate a los 28 minutos del complemento, pero un gol en contra volvió a adelantar a los neerlandeses (Julián Carranza ingresó a los 70 minutos), que se llevaron una gran victoria en casa de los catalanes.

Paulo Gazzaniga uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83EuDDE4 tapó este penal en el partido de Champions entre Girona y Feyenoord. uD83DuDC47pic.twitter.com/2bNP0pvENr — VarskySports (@VarskySports) October 2, 2024

En ese mismo horario, Atalanta está goleando 3-0 al Shakhtar Donetsk en su visita al equipo ucraniano, que hace de local en Gelsenkirchen, Alemania. Mateo Retegui, que falló un penal y su respectivo rebote en el 0-0 del debut ante Arsenal, hoy integra el banco de los suplentes.