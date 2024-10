Rodri Hernández se llevó el Balón de Oro

Una vez más, se celebra la ceremonia que reconoce a los mejores futbolistas a nivel mundial y podemos decir que hay un nuevo Balón de Oro: Rodri Hernández se llevó el reconocimiento al Mejor Jugador del Año en la temporada 2023/2024. Lautaro Martínez, que quedó séptimo entre los 30 nominados, y Dibu Martínez, ganador del Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del mundo, fueron los representantes argentinos.

El Théâtre du Châtelet de París fue una vez más sede del evento de la revista France Football, que tuvo al mediocampista español del Manchester City y la selección de España llevándose la 68° edición del Balón de Oro. Luego del faltazo de toda la comitiva de Real Madrid a la ceremonia en París el mediocampista empezó a erigirse como máximo favorito por sobre Vinícius Júnior, que al comienzo era quizás el máximo favorito al premio. Finalmente, el brasileño quedó en segundo lugar.

Si bien su gran presente se vio opacado por su gravísima lesión de rodilla (una rotura del ligamento cruzado) en el inicio de esta temporada, Rodri excedió las expectativas en los tres ítems principales para el premio: rendimiento individual y colectivo, y el Fair Play, punto que habría hecho la diferencia con Vinícius. Aunque no ganó la Champions League, el mediocampista fue clave en la obtención de la Premier League con Manchester City (no perdió ningún partido con él en cancha) y en la conquista de la Eurocopa con España.

Con mucha emoción pero gran prestancia también, Rodri agradeció a quienes lo votaron, pero hizo mucho hincapié en sus seres queridos: “Increíble noche para mí, tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón y a todos los que me han votado. Quiero agradecer a la persona más importante de mi vida que es mi novia, justo hoy cumplimos ocho años juntos. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo", expresó el volante.

The first words of our 2024 Ballon d'Or, Rodri! #ballondor pic.twitter.com/HbcPorxTlp — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

Además, destacó también a sus familiares y a su representante: "Agradezco también a mi familia por los valores, a hacerme quien soy, un hombre que juega al fútbol con amor. A mi agente, que me buscaba y llevaba a los partidos con un amor tan incondicional que no he visto nunca, compartiendo un mismo sueño".

Por último, se dirigió a su club y la selección de España: "No me quiero olvidar de mis compañeros, es un deporte colectivo y sin ellos no estaría aquí. A todo el staff del Manchester City, sin ellos no podría haberlo conseguido. Estoy en el mejor club del mundo. A la selección de España, a Luis (De La Fuente) por confiar mucho en mí."

Por último, dedicó especialmente el premio a Dani Carvajal, uno de los ausentes en la gala y compañero suyo en España, y a Lamine Yamal: "Quería acordarme de Carvajal, que ha sufrido la misma lesión que yo y merecía estar aquí. Y a uno que lo ganará no en mucho tiempo, Lamine, sigue trabajando duro. No es una victoria solo mía, sino de todo el fútbol español". cerró el gran ganador de la noche.

Dibu se llevó una vez más el Lev Yashin

El arquero de la Selección Argentina se convirtió en el primer arquero en la historia en ganar dos veces seguidas el galardón. Luego de quedarse con el trofeo en 2023, volvió a repetir y es nuevamente elegido el Mejor Arquero del Mundo. Con una nueva Copa América con la albiceleste y una temporada fenomenal en Aston Villa, donde fue clave en el retorno del equipo a competir en Champions League tras 41 años, una vez más el marplatense se quedó con el reconocimiento superando en la votación a Lunin, Unai Simón, Donnarumma y Maignan.

¡EMILIANO MARTÍNEZ ES EL MEJOR ARQUERO DEL MUNDO!



EL ARGENTINO ES EL GANADOR DEL PREMIO YASHIN uD83EuDDE4uD83CuDFC6



¡GRANDE DIBU! uD83CuDDE6uD83CuDDF7



Mirá la #LPFxTNTSports uD83DuDC49 Suscribite al #PackFútbol en https://t.co/lZekcj3qzj pic.twitter.com/U9iVUIVoUS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 28, 2024

El arquero multicampeón con la Selección Argentina habló al recibir el premio y expresó su gratitud: "Es un honor estar nuevamente acá. Quiero agradecerle a la Selección Argentina y al Aston Villa". Entre los mencionados, el que tuvo una distinción especial fue Lautaro Martínez, encargado de darle el Trofeo Lev Yashin: "Muy agredecido a todos y al Toro que hizo el gol en la final", dijo el Dibu. "Es enorme ganar este premio dos veces y jamas pensé en ganar el premio dos veces seguidas al mejor arquero", agregó además el marplatense.

The best goalkeeper in the world, no doubt about it uD83CuDF1FuD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/wFunsOQWZt — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) October 28, 2024

Kane y Mbappé, goleadores de la 2023/2024

Tanto el inglés como el francés finalizaron la campaña con 52 goles cada uno, lo que los hizo merecedores del Trofeo Gerd Müller. El capitán de Inglaterra fue el único de los dos presentes, ya que Mbappé se ausentó al igual que toda la comitiva de Real Madrid, que boicoteó intencionalmente la gala del Balón de Oro en disconformidad por los futuros resultados.

Harry Kane uD83EuDD1D Kylian Mbappé



They're our Gerd Muller Trophy winners ??uD83CuDFAF



Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF — Ballon d'Or (@ballondor) October 28, 2024

En su primera temporada con Bayern Múnich, el delantero venía de quedarse con el Botín de Oro y ahora se asegura un nuevo reconocimiento por su capacidad goleadora. Eso sí, todavía no puede romper la maldición y, a los 31 años, Kane aún no consigue ganar títulos como profesional.

Lamine Yamal, ganador del premio Kopa

Era claro favorito, y finalmente el futbolista del Barcelona, de una soñada temporada a sus 17 años, se hizo con el premio al mejor jugador menor de 21 años. Con una gran irrupción en el conjunto catalán sumada a su enorme actuación en la Eurocopa, donde fue campeón con España siendo pieza importante y batiendo una serie de récords (el más joven en jugar una Eurocopa, además de ser el más joven en asistir y en marcar), lo que lo catapultó directo a este reconocimiento.

Lamine Yamal (FC Barcelone) remporte le Trophée Kopa du meilleur espoir mondial de moins de 21 ans #ballondor



Suivez la 68e cérémonie du Ballon d'Or en direct : https://t.co/4aKX3vuX6w pic.twitter.com/y2XAamknnL — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 28, 2024

La 68ª ceremonia del Balón de Oro será en colaboración con la UEFA por primera vez en la historia. A diferencia de pasadas entregas, el premio engloba totalmente el rendimiento de la temporada 2023/2024, abarcada entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024, sustituyendo la performance por año calendario. Entre los 30 nominados están Lautaro Martínez, al que ya se lo vio llegando a la gala, y Dibu Martínez son los representantes argentinos.

uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDD1D LLEGÓ LAUTARO MARTÍNEZ A LA GALA DEL BALÓN DE ORO pic.twitter.com/nj0OzjYtYl — Diario Olé (@DiarioOle) October 28, 2024

Además de ellos dos, otros nominados albicelestes son Lionel Scaloni, entre los candidatos para quedarse con el “entrenador masculino del año”, y Alejandro Garnacho, quien está dentro de los aspirantes al Trofeo Kopa, entregado al mejor futbolista menor de 21 años.

Rodri Hernández, el principal candidato

El español se ha posicionado en las últimas horas como el gran favorito a llevarse el Balón de Oro luego del faltazo de toda la comitiva de Real Madrid a la ceremonia en París. Se dice que, al enterarse de los resultados futuros de la ceremonia, toda la delegación del Merengue desistió de viajar en disconformidad. Vinícius Júnior era quizás el máximo favorito al premio, pero aparentemente quedará en segundo lugar por detrás del capitán de la selección de España.

Si bien se vio opacado por su gravísima lesión de rodilla (una rotura del ligamento cruzado) en el inicio de esta temporada, Rodri excedió las expectativas en los tres ítems principales para el premio: rendimiento individual y colectivo, y el Fair Play, punto que habría hecho la diferencia con el brasileño. Si bien no ganó la Champions League, el mediocampista fue clave en la obtención de la Premier League con Manchester City y en la conquista de la Eurocopa con España. El madrileño de 28 años ya está en París: ingresó al hotel con una capucha y caminando con muletas.