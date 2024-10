Luis Advíncula en duda para jugar con Perú, ¿vuelve a Boca?

Luego de haber disputado el último encuentro con Boca por Liga Profesional y viajar a la concentración de la selección peruana, Luis Advíncula podría retornar al Xeneize por una posible lesión en el tendón de Aquiles. El lateral de 34 años se hizo estudios al llegar a Lima para sumarse a la Bicolor de cara a la doble fecha de Eliminatorias, y actualmente es duda para jugar ante Brasil (no estará frente a Uruguay por suspensión).

En el día de hoy se vio un video del Rayo realizándose exámenes médicos en una clínica, lo que reactivó la preocupación en Perú. Aunque no existe un parte médico oficial, puede que la continuidad de esta molestia, que viene aquejando a Advíncula desde la Copa América, lleve al futbolista a ser desafectado y que retorne a Boca.

¿UNA BAJA MÁS? uD83DuDE33uD83CuDDF5uD83CuDDEA Luis Advíncula se fue a realizar exámenes médicos. Llegó con molestias físicas. pic.twitter.com/tzxYAnnIox — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) October 8, 2024

El propio jugador se expresó hace unos días sobre esta lesión, y alegó que es algo con lo que convive, alejando especulaciones sobre una posible baja para "cuidarse" y poder jugar en el Xeneize. "Esta lesión no es cosa del olvido. Por eso juego un partido y al otro no puedo jugar. Estuve a punto de romperme. No es que no hubiera querido jugar en la Copa América o que fue una simple molestia. Se habló de que no quería estar en la Selección o que me cuido para venir a Boca. Tengo 14 años en la Selección y me he matado siempre para estar", dijo el Rayo, que sin embargo podría no estar para Perú en esta fecha FIFA.

Bajas de peso en Perú

Pensando en dos partidos muy complicados ante Uruguay y Brasil, la selección peruana ya sabe que no podrá contar con dos futbolistas importantes. El delantero Gianluca Lapadula y el volante Renato Tapia, dos fijas para el entrenador Jorge Fossati, no estarán por lesión. Además, y al igual que Advíncula, el mediocampista Wilder Cartagena se pierde el choque ante los charrúas por acumulación de amarillas. De confirmarse, la baja del lateral de Boca sería la cuarta de la Bicolor de cara a dos compromisos de alta complejidad.