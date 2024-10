Chilavert salio al cruce y también fue durísimo contra Bielsa

La polémica dentro de la selección de Uruguay, donde Luis Suarez cruzó duramente a Marcelo Bielsa por su trato, sumó otro protagonista; José Luis Chilavert salió a bancar al delantero, recordando sus propios chispazos con el actual DT de la Celeste: “No le gusta las figuras, porque la figura es él” dijo

El ex arquero paraguayo fue dirigido por Marcelo Bielsa en Vélez en 1998, etapa donde el Fortín salió campeón del torneo Clausura. En aquella etapa, la relación entre el capitán y el DT no fue buena en el principio, a tal punto de casi no hablarse.

Ante esto, salió a bancar fuertemente los dicho de Luis Suarez, que prendieron las alarmas dentro de la selección de Uruguay. “Generalmente cuando no salen los resultados, utiliza palabras muy ofensivas. Por eso me peleé con él. A un compañero lo trató de cobarde. Yo le dije: ‘Acá no hay ningún cobarde. Este plantel ganó todo y usted no ha ganado nada’. Ahí empezó el lío y en ese momento me separó” dijo Chilavert a Radio Ñandutí.

“Bielsa se cree más importante que los jugadores, esa es la realidad. Le molesta los líderes mayores a él, por eso los liquida y los maltrata. Él no puede convivir con las figuras. La figura tiene que ser él” sentenció el mejor arquero del mundo en los años 1995-97 y 98.

Luis Suarez, reconocido delantero uruguayo, que se retiró de la selección luego de la Copa América 2024, cayó duramente ante Bielsa, acusándolo de maltrato contra el plantel y hasta empleados, a tal punto de que varios jugadores analizaron dejar la selección.

Por otro lado, Claudio Husain, quien fue jugador de Bielsa un año en Vélez y cuatro en la selección, salió a bancar al DT en algunos puntos de la polémica: “Salvo que haya cambiado, pero tiene que haber cambiado terriblemente, ser otra persona, es imposible que trate mal a la gente que trabaja en el predio. No lo pienso solo yo, lo pueden decir los chilenos también. Es imposible, te firmo un cheque en blanco”, remarcando además que “en cuanto al trato, no tiene trato cercano, y es más, se acercó más ahora a los futbolistas, pero no porque no la quiera, sino porque es tímido ante esa relación y tiene el temor de que el acercamiento confunda al futbolista.