¿Llegan contra Mineiro? Qué dicen en River Plate sobre Marcos Acuña y Fabricio Bustos

Luego de la igualdad con Platense en Vicente López y el parate por fecha FIFA, el foco en River Plate está puesto en las recuperaciones de Marcos Acuña y Fabricio Bustos, dos hombres clave en la defensa que dejaron la cancha por lesión el pasado domingo ante el Calamar. Si bien ambos podrían perderse el compromiso ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores, en el Millonario son optimistas y piensan que podrán contar con los dos ante el conjunto brasileño.

Por el lado de Acuña, la posibilidad de verlo ante el Galo es mayor: el Huevo tiene una contractura en el isquiotibial izquierdo que no llegó a ser distensión y podría volver dentro de los próximos 10 días, incluso sumando minutos por Liga Profesional en el mejor de los casos.

Bustos, por su parte, está más en duda porque tiene un desgarro en el sóleo y le llevaría más tiempo para volver. Ambos ya comenzaron esta semana la rehabilitación adelantando su regreso a los entrenamientos para este martes.

#River uD83DuDD34 Bustos y Acuña: Ambos se recuperan favorablemente. Recién contamos en @TyCSports que, el “Huevo” además de Kinesiología y Gimnasio, hizo movimientos en campo, con botines en la parte final del entrenamiento. Es día a día. pic.twitter.com/H7UHz4Qfqz — Joaquin Tabares (@JoaquinTabares) October 9, 2024

El lateral neuquino, que debió bajarse de la convocatoria con la Selección Argentina, intercala trabajos de kinesiología con gimnasio para "aflojar" la zona contracturada, y al final del entrenamiento hizo algunos ejercicios en campo. El cuerpo técnico, con Marcelo Gallardo a la cabeza, estima que la semana que viene ya se pueda mover a la par de sus compañeros. Bustos está bajo la supervisión de los kinesiólogos y depende de una rápida evolución para tener chances de estar ante Mineiro. Lo esperarán hasta último momento.

¿Quién reemplazaría a Bustos en el lateral derecho?

La gran problemática de Gallardo reside en el posible reemplazante del Tractor si este no llegase a la ida de Copa Libertadores. Hoy en día, el único jugador disponible es Milton Casco, ya que Agustín Sant'Anna entrena diferenciado por una sinovitis en la rodilla derecha, que ya lo tuvo a maltraer anteriormente (se operó por una rotura del menisco externo a mediados de julio). El experimentado lateral ex Newell's jugaría contra Vélez por Liga Profesional y, de no llegar Bustos, sería también quién lo supla ante Atlético Mineiro.