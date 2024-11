Gerardo 'el Tata' Martino habló de la eliminación del Inter Miami y se refirió a Messi

Gerardo Martino, director técnico del Inter Miami, fue contundente al calificar la reciente eliminación de su equipo en la primera ronda de los playoffs de la MLS como un “fracaso”, un final inesperado para una temporada en la que se esperaban logros mayores. La derrota ante el Atlanta United dejó a Lionel Messi y al equipo sin el ansiado trofeo, generando desazón en el vestuario y llevando a Martino a reflexionar sobre el rendimiento y las expectativas incumplidas del club.

“La temporada no es un éxito cuando uno queda eliminado en octavos de final”, afirmó el DT argentino en conferencia de prensa, dejando claro que el objetivo de llegar más lejos no se logró. Describió un ambiente de tristeza y frustración entre los jugadores, quienes, según explicó, “estaban mal y tristes” al no haber cumplido con las metas propuestas. Martino admitió que el equipo había logrado buenos resultados en etapas previas, pero que el objetivo principal se les escapó al final.

Inter Miami había destacado como uno de los equipos más sólidos de la temporada, rompiendo récords de puntos en la liga con un total de 74 y consiguiendo un rendimiento que ilusionó tanto a sus hinchas como a los jugadores. Sin embargo, la eliminación en octavos de final ante el Atlanta United fue un golpe difícil de asimilar, especialmente para una plantilla que se había preparado para llegar más lejos.

Cuando se le preguntó sobre el futuro de Lionel Messi en la MLS y la posibilidad de que no tenga muchas temporadas más en el fútbol estadounidense, Martino fue cauteloso. “No sé cuán limitado es el tiempo de Messi en la MLS”, dijo el entrenador, refiriéndose a la incertidumbre sobre la duración de su estancia en el Inter Miami y subrayando que el paso del tiempo es evidente, pero sin precisar si esto podría marcar el final próximo de su carrera.