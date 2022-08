La increíble forma en que Tyson derrochó U$S 500 millones

La trayectoria de Mike Tyson, a menudo es considerada una de las mejores carreras deportivas de todos los tiempos, sin embargo, su comportamiento fuera del cuadrilátero puso un asterisco a su legado, que le habría generado una inimaginable fortuna, esa misma que desapareció por cubrir todos sus excesos.

En una entrevista para el podcast The Pivot, el ex campeón mundial de peso completo contó cómo toda la fortuna que generó en el cuadrilátero, valuada en aproximadamente 500 millones de dólares, la perdió para mantener su ostentoso estilo de vida.

"Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero eventualmente se acabó", explicó.

Posteriormente, aseguró que de haber mantenido su fortuna, la dejaría para sus ocho hijos, pero en la actualidad eso no sería posible.

"Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría dejándoles dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores. Mimándolos con dinero se rendirían ante la primera adversidad", finalizó.