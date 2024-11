Cruces confirmados para los zonales en los octavos de final del Regional Amateur

El Regional Amateur no frena, y este fin de semana tendrá los octavos de final de la región Patagónica. El Consejo Federal dio a conocer los cruces para los equipos de la zona donde la llave destaca estará entre Maronese ante la Amistad en un duelo de candidatos. Don Bosco va a Esquel, y Argentinos del Norte rumbo a Bariloche.

Este domingo 24 será el juego de ida, y el domingo 1 de diciembre la vuelta. En el oeste capitalino se abrirá la llave más atractiva donde Maronese (1ro del grupo 10) recibirá a La Amistad (1ro del 7) en un duelo de candidatos por la parte norte de la región patagónica.

En la llave 7, estará Don Bosco de Zapala, que lideró el grupo 10, y tendrá en frente al segundo del grupo 6 Belgrano de Esquel, que terminó con la misma cantidad de unidades que Estudiantes de Bariloche. La serie inicia en Chubut, y cerrará en el centro de la provincia de Neuquén.

Por otro lado, Argentinos del norte (2ª del 7) se verá las caras con Estudiantes Unidos, ganador del grupo 6. Roca será el escenario de la ida, Bariloche la vuelta. El ganador de este cruce, irá ante el vencedor de Villalonga ante Huracán de Trelew.

El resto de los cruces: A confirmar (primero de la Zona 1) vs. Escorpión, Boxing vs. A confirmar (segundo de la Zona 1), Argentinos del Sud vs. C.A.I, Huracán (CR) vs. Olimpia Jrs.

Los cuartos de final irán en diciembre, desde el 7 la ida y el 15 la vuelta. Las semifinales quedaron pautadas para el 5 y 12 de enero, mientras que la final Patagónica se jugará el 19 y 26 de enero.