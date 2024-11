El jugador de River que desmintió rumores sobre sus ganas de irse

Uno de los primeros fichajes de River en el pasado mercado de pases salió a aclarar su situación en el club y su deseo a futuro luego de los rumores de salida. Se trata del paraguayo Adam Bareiro, que desmintió en sus redes sociales las versiones de que quería salir del Millonario.

"Quiero salir a aclarar que eso de que "me quiero ir volando de River" es totalmente falso. No sé donde salió, pero no tiene nada que ver con la realidad. Estoy comprometido al 100% con el club, con mis compañeros y con ustedes, que siempre están ahí alentando. Para mí defender esta camiseta es un orgullo y cada día doy lo mejor para estar a la altura", fue parte del mensaje de Bareiro, desmintiendo rumores de salida del club.

El delantero paraguayo llegó desde San Lorenzo por pedido de Martín Demichelis, que luego abandonaría el club. Con Marcelo Gallardo, el atacante no tuvo demasiados minutos, lo que generó esta especulación con su salida. “Se quiere ir volando de River. El delantero cree que le erró en venir, porque no está jugando”, dijo el periodista César Luis Merlo, especialista en el mercado argentino, versión que dio pie a la respuesta de Bareiro.