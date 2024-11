Boca cayó ante Lanús y extiende el flojo arranca de la era Gago

Por la fecha 20 de la Liga Profesional 2024. Boca cayó en su visita ante Lanús en La Fortaleza por 1-0, y profundiza su crisis futbolista donde ganó 1 de los últimos 7, sumando que aún no gana con Fernando Gago como DT.

Con dos derrotas y un empate, la era Gago no arranca en el Xeneize, que se aleja de la zona de Copa Libertadores, y que ahora depende de la Copa Argentina donde está en Semifinales.

En Lanús, el granate se recuperó luego de varias fechas sin ganar, y del golpazo por copa Sudamericana donde quedó eliminado de local ante el Cruzeiro.

En la primera etapa, apenas una llegada de Cavani que tapó bien el arquero, en el complemento el local fue más, pero se encontró con buenas respuesta de Brey en el arco. Hasta que a los 79´aparecio “Toto” Salvio, quien inició un avance, y tras una pared, quedó frente al arco, estampando el 1-0.

Con el triunfo, Lanús suma 23 puntos, quedando a 4 puntos de zona de Sudamericana. Por otro lado el Xeneize, está en el puesto 17 con 25 unidades, en zona de copas internacionales, pero lejos de Libertadores.

La próxima fecha, el conjunto que comanda Fernando Gago recibe a Godoy Cruz en La Bombonera el miércoles 19.30hs, buscando cortar la racha extensa sin victorias.

MINUTO A MINUTO:

ST: 33´ Gol de Lanús. luego de tres chances claras para abrir el marcador, apareció Eduardo "Toto" Salvio, quien la inició, y luego de una pared con Bou, quedó frente a Brey, y estampó el 1-0.

LA INEXORABLE LEY DEL EX Y EL TOTO SALVIO ABRIÓ EL PARTIDO



Asistencia de Marcelino Moreno para el delantero de Lanús que venció a Brey y puso el 1-0 de Lanús sobre Boca





En el complemento, Lanús fue más que la visita, que se chocó en varias oportunidades con Brey, que evitó la caída de su arco.

FENOMENAL DOBLE ATAJADA DE BREY PARA SALVAR A BOCA





En un cotejo parejo, ambos tuvieron chances claras donde los arqueros fueron protagonistas. Marcelino Moreno avisó con un disparo desde afuera del área que paso cerca. Del otro lado Cavani quedó mano a mano pero Losada respondió de gran forma ante el goleador uruguayo.

¡LOSADA LE TAPÓ EL GOL A CAVANI!





LA PREVIA:

El pedido de la hinchada boquense en el cierre del empate contra el Malevo -"jugadores, no rompan las pelotas, a ver si se dan cuenta, que están jugando en Boca"- obliga al equipo comandado por Fernando Gago a ganar sí o sí en el estadio Néstor Díaz Pérez. No solo porque aún no ha obtenido victorias oficiales desde el inicio de su etapa como DT en los 90 minutos, sino también porque necesita escalar posiciones para entrar a la Copa Libertadores 2025 en la tabla anual.

Si bien es cierto que todavía debe jugar la semifinal de la Copa Argentina ante Vélez Sarsfield, una hipotética eliminación lo dejaría pendiendo de un delgado hilo si continúa su derrotero en el campeonato local. Por ahora, se ubica octavo con 50 puntos, a seis de Talleres. No está lejos en unidades, pero tiene a cuatro equipos por delante. Lo positivo es que, en caso de terminar entre los tres primeros, Estudiantes liberará un cupo porque ya se clasificó como campeón de la Copa de la Liga. Lo mismo pasaría con el Fortín y Racing (Sudamericana) si se consagran ganadores.

Los convocados por Gago para medirse con Lanús

¡uD835uDDE3uD835uDDE5uD835uDDE2´uD835uDDEBuD835uDDDCuD835uDDE0uD835uDDE2 uD835uDDE3uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDE7uD835uDDDCuD835uDDD7uD835uDDE2!



#Torneo2024

Lanús

Domingo 03/11

19:30

Estadio Ciudad de Lanús



En cuanto al once, "Pintita" haría algunos cambios en el mediocampo y la defensa, a sabiendas de que tendrá seis jugadores de baja entre sanciones y lesiones: Cristian Lema, Kevin Zenón, Miguel Merentiel, Guillermo Fernández, Gary Medel (debe mejorar su condición física para volver a los convocados) y Lucas Janson. Después de haberse entrenado apartado del grupo el pasado viernes, Cristian Medina tampoco estará en La Fortaleza. El DT sigue enojado por su pedido de no jugar contra Gimnasia y Esgrima La Plata en los cuartos de la Copa Argentina.

Por lo tanto, la duda principal estará en el volante que acompañará a Tomás Belmonte e Ignacio Miramón. El técnico definirá entre Agustín Martegani, Jabes Saralegui o Milton Giménez, en caso de que prefiera atacar con cuatro delanteros como el último partido. El lateral izquierdo es otra de las incógnitas, porque podría ingresar Marcelo Saracchi en reemplazo de Lautaro Blanco, con bajo nivel en estas semanas.

Además del primer triunfo del ciclo Gago, Boca intentará volver a ganar de visitante después de cinco meses de sequía. La última vez fue el 19 de mayo, cuando venció a Central Córdoba por 4-2 en Santiago del Estero. En el medio, acumuló cinco derrotas (Platense, Cruzeiro, Racing, Belgrano y Tigre) y cinco empates (Independiente del Valle, Defensa y Justicia, Instituto, Independiente Rivadavia y Estudiantes).

Por su parte,Lanús perdió frente a Cruzeiro de local y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2024 en las semifinales. El llanto desconsolado de Felipe Peña Biafore reflejó el sentimiento de los hinchas, que estuvieron a nada de volver a una final internacional desde aquella en la que cayó ante Defensa y Justicia. Todavía tiene 24 puntos más para recuperar el camino en la Liga Profesional y meterse en la zona de copas de la tabla anual, que lo posiciona 14°, a cinco de alcanzar a Unión.

Los concentrados en el Granate

uD83DuDCDD Convocatoria Boca



Liga Profesional 2024

20ª fecha





Probables Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Julio Soler; Gonzalo Pérez, Felipe Peña Biafore, Luciano Boggio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Walter Bou.

Boca Juniors: Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Agustín Martegani, Jabes Saralegui o Milton Giménez; Exequiel Zeballos, Edinson Cavani y Brian Aguirre.

Hora de Inicio: 19.30.

Árbitro: Facundo Tello Figueria.

Estadio: Néstor Díaz Pérez, "La Fortaleza Granate"