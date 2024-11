Con escándalo se definieron los semifinalistas de la Reválida

Tal como se preveía y fue anunciado por Mejor Informado cuando se conocieron el nombre de los árbitros que iban a dirigir los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Federal A 2024, la polémica y las actuaciones lamentables se iban a dar.

El jueves en la sección Deportes de MI se publicó "a la hora de formular hipótesis, los colegiados que fueron elegidos, ponían en duda a la cátedra de lo que podía ocurrir en cada escenario, con jueces de los denominados parte del establishment, con antecedentes que no ayudan a la transparencia de un certamen, considerado uno de los más corruptos del continente. Los ascensos de años anteriores, casi digitados desde la Casa mayor del fútbol argentino, penales insólitos, expulsiones extrañas, fallos tendenciosos, que parece no será distinto a partir de este fin de semana".

Y lo que se anticipó, lamentablemente sucedió. Otra vez, Joaquín Gil, considerados unos de los colegiados más corruptos del ascenso, volvió hacer de las suyas. Tal como muchos anticiparon.

Sarmiento de La Banda, Santiago del Estero, equipo ligado a Pablo Toviggino tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente del Consejo Federal, que en todo el año fue beneficiado por penales dudosos, fallos polémicos, expulsiones arbitrarias, y que de esa manera llegó a la final donde perdió por penales ante Central Córdoba de Santiago del Estero, volvió a estar en el foco de la tormenta en el partido del domingo ante Olimpo de Bahía Blanca.

Para empezar, el club santiagueño no permitió que los medios partidarios (radios, streaming y páginas web) de la institución bahiense puedan transmitir el partido. Nadie podía grabar y allegados a Olimpo quedaron afuera del estadio, y no pudieron ingresar. Tampoco hubo transmisión oficial de televisión, ni el habitual streaming local. Uno podía empezar a sacar conclusiones de lo que podía ocurrir.

Las redes sociales que habitualmente siguen el ascenso se hicieron eco de lo ocurrido en Santiago del Estero

El siempre polémico Ricardo Caruso había adelantado el sábado en el programa deportivo de Todo Noticias (TN) que los santiagueños iban a ser beneficiados y que "lo van a voltear a Olimpo. Yo no hubiera, ni viajado, ya saben lo que va a pasar" y agregó "contra Sarmiento nadie va a poder, lo lamento por la gente de Olimpo”.

El encuentro disputado en Santiago del Estero estuvo plagado de decisiones dudosas, y terminó con la hinchada local tirándole piedras a los jugadores del conjunto bahiense.

You Tube también reflejó lo ocurrido en el norte del país

Y no sólo estuvo manchado por agresiones a la visita, sino que tuvo un arbitraje súper cuestionado de Joaquín Gil. Es que a los 21 minutos del primer tiempo cobró un penal que discutió Olimpo argumentando que la infracción había sido fuera del área -las imágenes, así lo certificarían-. Gil, decidido, marcó la pena máxima y Rodrigo Herrera no dejó pasar la oportunidad. Enseguida, Leandro Espejo igualó la historia para el aurinegro. Pero después nada pudo hacer para lograr el gol que le diera el pase a semifinales. Todo fue muy cuesta arriba.

Video del penal que sancionaron a favor de Sarmiento

“Fue una locura. Nunca en mi vida me tocó vivir una cosa así. Espero que nunca más me toque. No hay palabras. Es mucha la impotencia e la indignación. Fue alevoso. Todo. La chiquita, la grande, un penal afuera del área. Nunca nos dejaron llegar cerca del área rival. Todos foules en la mitad de cancha que nos hacían foules a nosotros y nos cobraban al revés. De todo. Lamentablemente pasó de todo. Si el árbitro cobraba alguna que otra jugada bien seguramente hacíamos dos goles", denunció Facundo Affranchino, el ex River que es capitán de Olimpo de Bahía Blanca y que terminó con un corte el cuero cabelludo producto de una pedrada. Y agregó que "apenas finalizado el encuentro, los jugadores de Olimpo fueron a reclamarle a Gil y compañía por los fallos polémico y cuando dejaban el campo de juego se llevaron de recuerdo los proyectiles que cayeron desde la tribuna local. "Después del partido, una locura. La gente tirando piedras, la Policía queriendo pegarnos a nosotros. La seguridad privada pagada por ellos, empujando y pegándonos a nosotros. La verdad fue una locura", se lamentó el mediocampista.

Y cerró con un insólito comentario sobre la actitud de Gil. "Al principio no aceptaba los reclamos. Decía que estaba convencido de sus decisiones, pero después terminó pidiéndonos perdón.... No quiero hablar mucho de eso porque yo tengo que seguir jugando, seguir trabajando. Es la comida de nuestros hijos y eso es lo que más bronca da", cerró Affranchino en diálogo con el sitio Interior Futbolero.

En tanto, Facundo Di Nasso, entrenador de arqueros del aurinegro, sobre lo que vivieron ayer en Santiago del Estero fue tajante y categórico, “nunca visto lo que pasó acá en Sarmiento La Banda. No hay filmación de nada, no los dejaron filmar a la gente de Olimpo, que tiene dos medios partidarios y no los dejaron entrar. El cuarto árbitro se nos reía en todo momento, los ‘lineman’ nos insultaban de arriba a abajo. Hicieron todo lo que está en el manual de tránsfuga. Todo lo hicieron ellos. Ojalá alguna vez cambie el fútbol y ganen los que tengan que ganar”.

En el partido, Sarmiento y Olimpo terminaron 1 a 1, Rodrigo Herrera de penal para El Profesor y el sanjuanino Leandro Espejo para los bahienses, el cotejo finalizó con idéntico resultado en Bahía Blanca y pasaron los locales, recordando que el director técnico del equipo es Pablo Martel, cuñado de Pablo Toviggino, habitual participe de la redes sociales, defendiendo la gestión de su familiar y de Claudio "Chiqui" Tapia, y hostigando en más de una oportunidad a periodistas que comentan, dicen, hablan o escriben en contra de de AFA.

Los santiagueños se cruzarán ante Germinal de Rawson, que sorpresivamente de visitante, eliminó a Ciudad de Bolívar por 1 a 0, con tanto de Rafael Ferro. La ida de semifinales de la Reválida se jugará en El Fortín de la capital chubutense a la vera de la ruta provincial 7.

En el otro cruce, habrá enfrentamiento entre equipos bonaerenses. Villa Mitre de Bahía Blanca que le ganó 2 a 1 a Argentino de Monte Maíz, con goles del neuquino Víctor Manchiafico (ex Independiente) y Gabriel Obredor (ex Deportivo Rincón), para los cordobeses anotó Nicolás Fassino, la serie terminó 3 a 3 pero "La Villa" tenía ventaja deportiva, que ahora se medirán contra Ramón Santamarina de Tandil, que de local vapuleó a Sol de América de Formosa por 3 a 1 con hack trick de Facundo de la Vega, el de los litoraleños, lo señaló Diego Villalba.

Cabe recordar, que tres de los cuatro equipos que llegan a semifinales, Villa Mitre, Santamarina y Germinal, jugaron la Zona Sur del certamen, junto a Deportivo Rincón y Cipolletti.