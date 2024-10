Guillermo Brown de Puerto Madryn descendió al Torneo Federal A

Luego de una década en la Primera B Nacional, Guillermo Brown de Puerto Madryn perdió la categoría y jugará el Torneo Federal A en el año 2025. Tras caer ante Patronato de Paraná por 3 a 1 en la última fecha del campeonato, La Banda selló su destino.

El club chubutense, tras culminar en la última posición de la Zona A en la segunda división del fútbol argentino, se ve obligado a despedirse de la categoría. A lo largo de 38 encuentros, el equipo logró sumar un total de 33 puntos, lo cual lo dejó relegado en la tabla de posiciones, por debajo de Talleres de Remedios de Escalada, Arsenal de Sarandí y Patronato de Entre Ríos, y a las puertas de la salvación.

Volverá a jugar la tercera división del fútbol argentino luego de 11 años, no lo hacía desde el Torneo Federal A 2014, donde consiguió el ascenso de forma directa tras quedar puntero en la Zona 1 de la competición, compartiendo grupo con equipos como Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, Deportivo Madryn, Deportivo Roca, Cipolletti e Independiente de Neuquén, entre otros.

Guillermo Brown cerró un año para el olvido y los magros resultados lo condenaron a jugar la próxima temporada en el Torneo Federal “A”, al que retorna tras 10 años de permanencia en la Primera Nacional. No alcanzó con el esfuerzo del último juego, en el que no sólo dependía de sí mismo para no descender de manera directa, sino que otro resultado debía ayudarlo y era que Ferro le gane a Talleres de Remedios de Escalada, en el que tampoco se dio.

Está más que claro que el elenco portuario no descendió con este último resultado, sino que su campaña fue magra durante casi toda la temporada y navegó en el fono de la tabla alternando último o penúltimo lugar. De los últimos 9 partidos, Brown perdió 8 y empató uno, con lo cual evitar el descenso era casi improbable con esa campaña.

Jugará en 2025 en el Torneo Federal A, seguramente, en la zona Patagónica, que compartirá con Deportivo Rincón, Cipolletti, Sol de Mayo de Viedma. Seguramente su presencia, hará mas competitiva el grupo más austral de la competencia.