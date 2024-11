Berlanga y el enojo de Vélez: "Juguemos en la cancha de Boca”

El presidente de Vélez Sarsfield Fabián Berlanga explotó por la fecha definida por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) para las semifinales de la Copa Argentina 2024, dispuesta para el 27 de noviembre en medio de la pelea de la entidad de Liniers en la Liga Profesional. “Juguemos en la cancha de Boca”, afirmó con ironía el titular de El Fortín en declaraciones a la radio capitalina La Red.

Ofuscado, irónico y enojado se mostró el presidente de Vélez, Fabián Berlanga.

El máximo dirigente del club de Liniers destacó que “por lo menos que sea a 10 kilómetros de Capital Federal, porque subir a un avión hace que se pierdan dos entrenamientos”. Además, agregó: ”Vamos a tener que resignar uno de los dos torneos, porque para las dos cosas no nos va a dar”.



El pedido de Vélez era que el encuentro se disputara en Fecha FIFA (16 ó 17 de noviembre), cuando Boca perdería a los convocados. “Ellos defienden lo suyo y la gente que organiza les da la razón, Siempre jugaron 15 ó 20 días después que el resto en las otras instancias. Incluso el 27 de noviembre iba a ser la final”, manifestó.

Por qué Berlanga se queja de los viajes de Vélez

El Fortín recibirá a Lanús (seguramente el miércoles 20 de noviembre), el fin de semana siguiente visitará a Godoy Cruz en Mendoza y el 27 chocará con Boca (lo más probable es que sea en Córdoba). “Si los resultados acompañan, por ahí llevamos un equipo alternativo. Si no, pondremos titulares”, deslizó.



El presidente de Vélez indicó que “pelear en los dos frentes genera no solo un esfuerzo físico, sino también mental y puede provocar lesiones”. En tanto, añadió: “Boca va a tener la posibilidad de descartar el partido previo (justo contra Huracán que pelea con los de Liniers), porque no participa de este campeonato”.

En definitiva las frases más salientes del presidente velezano fueron: