Con el futuro de Borja en duda, River buscaría a un ex Boca para reemplazarlo

Con el enfoque en cerrar el año peleando la Liga Profesional pero también mirando al futuro, River ya piensa en el mercado de pases de 2025. Miguel Borja, de flojo presente y en la mira del hincha riverplatense, podría dejar el club para emigrar a la MLS y el Millonario podría reemplazarlo con la llegada de un ex jugador de Boca.

Se trata de Jonathan Calleri, que hace casi cuatro años transita su segunda etapa en Sao Paulo pero habría sido sondeado por Marcelo Gallardo para retornar a la Argentina para vestir la camiseta de River. El delantero de 31 años, surgido en All Boys, tuvo un buen paso por Boca entre 2014 y 2016, donde anotó 23 tantos en 61 encuentros jugados, consagrándose en el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina de 2015.

Calleri, el ex Boca que interesa a Gallardo (Foto: Ig @jocalleri)

Luego de quedar relegado al banco de suplentes, empezó a hablarse de una posible salida de Borja del Millonario. El principal interesado es el FC Cincinnati de la MLS, que tiene en carpeta al colombiano cuya cláusula de rescisión disminuirá de 8 a 4 millones de dólares desde el 31 de diciembre próximo. Con la posibilidad de que el cafetero se vaya, Calleri, de buena Copa Libertadores con Sao Paulo (cinco goles en ocho encuentros) es una de las posibilidades. Su valor actual ronda los 4 millones de dólares, y River debería negociar con los brasileños ya que el delantero tiene contrato hasta diciembre de 2026.

Segundo llamado de River a Calleri

No es la primera vez que desde el Millonario sondean al actual capitán de Sao Paulo. Ya lo había intentado Martín Demichelis, que en enero de este año tanteó la posibilidad de traerlo. En aquel momento la respuesta del atacante de 31 años fue negativa por su vínculo con Boca, aunque el delantero siempre dejó abierta una puerta al fútbol argentino, que sorpresivamente no fue el Xeneize: "Obviamente que el día de mañana voy a volver al fútbol argentino y seguramente me retiraré en All Boys", dijo hace poco. Con esa puerta abierta, Gallardo intentará convencer a Jony para llegar a River antes de su deseo de retornar al Albo.