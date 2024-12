Falleció "Miguelón" Carrasco, el histórico utilero de Cipolletti

A los 59 años, murió este viernes "Miguelón" Carrasco, el histórico utilero del Club Cipolletti. La triste noticia se conoció en las primeras horas de la tarde. Venía atravesando una penosa enfermedad con la cual se debatió en la última década. Más de 25 años trabajo en los vestuarios del albinegro, tanto en los planteles profesionales, como en equipos de la primera local e inclusive divisiones inferiores.

Miguel Ángel Carrasco, así rezaba su documento nacional de identidad, sufrió un duro trance de salud, cuando se le realizaron dos trasplantes de riñón, uno en 2000 y otro en 2014, en una de ellos, la que donó, fue una de sus hermanas para seguir viviendo. Eso no fue óbice para que no retornara al club, antes de lo estipulado y recomendado por los médicos, su amor por su trabajo, fanatismo por los colores, como siempre se dice, "la pasión, pudo más que la razón".

El sitio Visión Fútbol, partidario del Club Cipolletti, dejó registrado hace dos años el trabajo del utilero

"Miguelón" fue por 26 años el utilero de Cipolletti. Llegó desde Villa Regina a finales de la década del 90 en el siglo pasado, trabajó como sodero un tiempo hasta que un camillero del Albinegro le comentó que la institución necesitaba una persona para la utilería. Allí comenzó a escribir su historia “con el Club Cipolletti la verdad que estoy muy agradecido porque he conocido mucha gente, muchos colegas de otras provincias y eso es impagable”, aseveró alguna vez.

Miguel afrontó dos trasplantes de riñón. “Acá en la zona no sé si muchos se trasplantaron dos veces, la verdad que tuve la suerte y la bendición de poder hacerlo. La primera vez fue en el año 2000 y la segunda en 2014”, relató.

Cuando Miguelón ingresó al club, estaba transitando días duros, de diálisis, esperando un riñón que llegó el 9 de mayo del 2000. Rápidamente viajó a Buenos Aires para internarse en el Hospital Argerich y someterse a la operación. “Yo estaba en la lista de espera, entré en el operativo trasplante del Incucai. Había una señora de Cutral Co que era la primera, la segunda era una señora de San Carlos de Bariloche y el tercero era para mí. Hubo un problema de coagulación en la primera y me llaman directamente a mí. Era a la mañana la operación, pero por cabeza hueca, desayuné en el avión y fue a la tarde”, recordó.

Luego de haber sorteado aquella difícil situación, el club lo esperó para que pueda estar bien y retomar sus funciones. Todo estuvo bien por 14 años, pero una neumonía tocó la puerta y complicó todo de nuevo. “Me tomé un año sabático, de descanso. Me llamó Luis Boschi para volver al club, En 2001 arranqué y en 2014 pierdo el riñón y vuelvo a diálisis. En octubre de 2015 me vuelvo a trasplantar. La donante fue mi hermana”, sintetizó.

Las redes sociales mostraron el afecto y cariño que tuvo en vida "Miguelón"

Falleció Miguel Carrasco (57), uno de los históricos utileros del Club Cipolletti. La luchó hasta el final. Condolencias a su familia y amigos. Descansa en Paz Miguelito !!! pic.twitter.com/TSAfsaWVuX — Miguel Parra (@PaMiguelangelpa) December 13, 2024

32 años tenía Carrasco cuando comenzó a vestir los colores del Capataz. Vivió las mil y una. Fue así hasta mayo del 2023, cuando el Club anunció su desvinculación. Esto para nada significó su alejamiento de La Visera, en partidos de Liga o Torneo Federal A, se lo podía ver a Miguelón en la cancha .“Siempre fui a verlo a Cipolletti, no voy a dejar de ir a verlo, mientras los horarios y los días me combinen voy a ir a verlo porque soy hincha de Cipolletti, no lo voy a dejar de ser. Hoy me debo a esta institución por trabajo y quiero que le vaya bien, pero Cipolletti para mi fue mi casa”.

Pese a su hermetismo y respeto por la entidad, la salida no fue en buenos términos. Nunca quiso dar detalles de la desvinculación, que para sus allegados, fue una "canallada" de la anterior dirigencia. "No respetaron su trayectoria, su entrega, el compromiso y el profesionalismo. Y se aprovecharon de su amor al club. Se podía haber llevado millones, pero jamás le iba hacer un juicio al club de sus amores", remarcó un familiar.

Tuvo un paso fugaz por Patagonia en Neuquén y en 2023 recaló en La Amistad, el club del norte de la ciudad de Cipolletti. Aquella vez, Carrasco declaró que "Carlos y Hugo Roja nos criamos juntos, somos del mismo pueblo, de Mainqué. Por eso llegué al club". Su deteriorada salud no ayudó a su continuidad laboral.