Empleado judicial intentó robar un auto en Roca, lo acusaron y peligra su trabajo

Hasta el viernes, Jorge Alejandro Galván Iturrez (33) caminaba los pasillos de la Ciudad Judicial de Roca como un trabajador más. Pero este lunes, volvió al mismo edificio, aunque con un destino completamente distinto: esposado, custodiado por un policía y en calidad de imputado por intento de robo y amenazas. Fue acusado junto con su novia de intentar robar un auto y amenazar a los dueños y a una vecina que llamó a la Policía.

La escena fue insólita y dejó boquiabiertos a quienes lo conocen en tribunales. Galván Iturrez y su pareja, Adriana Celeste García, de 45 años, fueron formalmente acusados este lunes como coautores del delito de tentativa de robo de un vehículo en la vía pública y amenazas. En el relato de la fiscalía, el intento de robo ocurrió poco antes de las 7 de la mañana del domingo, en la esquina de Lisandro de la Torre y Río Negro, en una zona residencial de General Roca. Las cámaras de seguridad de la cuadra captaron a la pareja forzando la cerradura de un Chevrolet Corsa que estaba estacionado frente a la casa de familiares de la dueña.

Los vecinos, alertados, salieron de inmediato, los persiguieron y lograron interceptarlos. Fue ahí donde Galván Iturrez perdió la compostura y lanzó amenazas preocupantes: "Los vamos a cargar a tiros y vamos a preder fuego la casam sabemos dónde viven", gritó furioso, según consta en la imputación. Como si fuera poco, el hombre intentó usar su cargo como salvoconducto: "Yo trabajo en la Justicia, no me van a hacer nada". Pero no soloeso, mintió sobre su lugar laboral y aseguró ser eempleado de la Justicia Federal.

Tras revisar las grabaciones y constatar los daños en la cerradura, fueron detenidos en el acto. Hoy los representantes del Ministerio Público formalizaron la acusación,. También la jueza Natalia González escuchó las versiones de la pareja, que intentaron desligarse del hecho. Según Galván Iturrez, todo fuee 2un malentendido", declaró que venían de un cumpleaños, que es cierto que su pareja se sentó dentro del Chevrolet Corsa que encontró abierto, pero que lo hizo para descansar, con tanta mala suerte que "se le cayó el celular" y por eso debieron regresar.

"Estábamos volviendo, ella quería buscar el teléfono y cuando salió (del complejo de departamentos donde fuerond etenidos) estaba toda la gente con palos. Intentamos explicar pero no nos escucharon", aseguró.

La pareja del empleado judicial, brindó una versión más increible aún. Explicó que el auto estaba abierto y "me senté, se me cayó el celular adentro. Fue una hazaña, venía pasada de copas". Sin embargo una pericia del Gabinete de Criminalística confirmó que la cerradura del lado izquierdo del auto estaba forzada, lo que permitió reforzar la hipótesis de robo.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que el empleado judicial y su novia abrieron el Chevrolet Corsa.

La jueza tuvo por formulados los cargos, y dictó una prohibición de acercamiento a la víctima y a una vecina que intervino, por el plazo de cuatro meses. Ese mismo plazo se fijó para la investigación penal preparatoria. Ambos quedaron en libertad, pero el proceso judicial avanza.

En paralelo deberá avanzar un sumario administrativo laboral que resuelva la situación laboral de Galván Iturrez. Ya se activaron mecanismos internos en el Poder Judicial que podrían derivar en el peor de los casos en su despido.