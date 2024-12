Jugadoras de River siguen detenidas en Brasil acusadas de racismo

El fin de semana River participó en Brasil de Ladies Cup, competencia de fútbol femenino que tomó trascendencia en las últimas horas, no por lo deportivo, si no por lo sucedido en el medio del partido. Las Millonarias se medían ante Gremio, pero todo terminó en una batalla campal por gestos racistas. Por esto último, varias jugadoras argentinas siguen detenidas.

Las jugadoras de River Candela Díaz, Camila Duarte, Jana Cángaro y Milagros Díaz permanecen detenidas en San Pablo, luego de ser denunciadas por racismo en su tercera participación en la Ladies Cup. El cotejo ante gremio estaba 1-1, hasta que la arquera Lara Esponda fue expulsada. En esa instancia, algunas jugadoras del conjunto argentino comenzaron hacer gestos a la tribuna, lo que desató la batalla campal, y posterior expulsión de 6 jugadoras.

Con esto, las cuatro millonarias involucradas permanecen detenidas desde el viernes, a la espera que se presente un hábeas corpus con el objetivo de garantizar su libertad. Se espera que el juez convocará a una audiencia antes de decidir, ante esto, desde el club de Núñez están realizando todos los posible para acelerar el proceso y que las jugadoras puedan regresar al país antes de navidad.

Previamente, River emitió un comunicado repudiando los hechos, además de adelantar que habrá sanciones para las jugadoras involucradas: "River Plate manifiesta su más absoluto repudio ante los gestos discriminatorios ocurridos en el encuentro con Gremio por la Brasil Ladies Cup 2024. Comunica que ya está tomando las medidas disciplinarias correspondientes y seguirá trabajando para erradicar este tipo de conductas".

Entre las cuatro jugadoras, la más complicada es Candela Díaz, ya que el gesto que simuló ser un mono quedó registrado en un video, sumando gravedad al caso. Cabe destacar que en Brasil, los delitos de racismo son tratados con extrema severidad.