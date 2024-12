La FIFA confirmó calendario para River y Boca en el Mundial de Clubes

Con las zonas sorteadas y conformadas, la FIFA avanzó y dio a conocer el calendario completo del Mundial de Clubes que se jugará desde el 14 de junio hasta el domingo 13 de julio del 2025 en Estados Unidos, donde River y Boca representarán a Argentina.

Con el duelo entre el Inter Miami y Al Ahly de Egipto, la atractiva competencia pondrá inicio a un mes lleno de fútbol en uno de los países anfitriones de la gran cita mundialista del 2026.

Por el lado de Boca Juniors, su debut será el lunes 16 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami ante Benfica de Portugal, a partir de las 20hs de Argentina, el duelo mano a mano por la aspiración a clasificar en el Grupo C.

El siguiente juego volverá a ser en Miami, lo afrontará el viernes 20 de junio contra Bayer Múnich de Alemania desde las 23 de Argentina. Y cerrará el martes 24 de junio contra el Auckland City FC de Nueva Zelanda en el Geodis Park de Nashville (17hs de Argentina).

Por su parte, River abrirá la competencia el martes 17 de junio frente al Urawa Red Diamonds de Japón en el Lumen Field de Seattle (17hs de Argentina). Su segunda presentación será en el Rose Bowl Stadium de Los Ángeles contra el Monterrey de México el sábado 21 de junio a las 23hs de Argentina, y cierra el Grupo E contra el Inter Milán de Italia el miércoles 25 de junio nuevamente en Seattle (23 hs de Argentina).

Grupos confirmados para la gran cita del 2025

Posteriormente, los octavos de final se abrirán el 28 de junio al 1 de julio. El Xeneize se medirá (En el caso de clasificar) contra los salientes del Grupo D con sede a confirmar. Mientras que el Millonario lo hará contra el líder o escolta del F.

Los cuartos de final serán el viernes 4 y sábado 5 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el MetLife Stadium de New York, Camping World Stadium de Orlando y el Lincoln Financial Field de Philadelphia, mientras que las semifinales se celebrarán el martes 8 de julio y miércoles 9 de julio ambas en el MetLife Stadium de New York. La gran final será en ese mismo estadio el domingo 13 de julio.