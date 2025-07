Preocupación por la "estafa del amigo" en WhatsApp

Una peligrosa modalidad de estafa está generando alerta entre los usuarios de WhatsApp. Conocida como la "estafa del amigo", este engaño se presenta bajo la forma de un simple mensaje con un pedido inocente, pero su potencial para secuestrar cuentas y estafar a los contactos de la víctima es muy grande. Lo más inquietante es que quienes están detrás de este delito no son hackers expertos ni especialistas en informática, sino delincuentes comunes que aprovechan vulnerabilidades de la aplicación y técnicas de ingeniería social, que se basan en generar urgencia y aprovechar la confianza de un supuesto contacto cercano.

El ciclo comienza con un mensaje aparentemente inofensivo, como el siguiente: "Buenas tardes, necesito que me hagas un favor", enviado desde un número agendado en tu celular, ya sea un amigo, familiar o compañero de trabajo. Esto reduce al mínimo la sospecha de la víctima, que al ver un número conocido no duda en responder. Sin embargo, este número ya fue hackeado previamente y ahora está siendo utilizado como carnada para engañar a la víctima.

A continuación, el estafador explica que ha cambiado de teléfono y no logra transferir su cuenta de WhatsApp al nuevo dispositivo: "Cambié de celular y estoy tratando de transferir mi WhatsApp al nuevo y no me llega el código. ¿Puedo mandártelo y me lo reenviás?". Este código es el de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía para activar una cuenta en un nuevo dispositivo.

Al compartir ese código, la víctima pierde el control total de su cuenta, que es secuestrada por el delincuente. Con la cuenta tomada, los estafadores comienzan a enviar mensajes a los contactos de la víctima pidiendo ayuda económica urgente, utilizando diversas excusas como: “Me quedé sin nafta”, “No puedo ingresar a mi homebanking”, “El banco me bloqueó las transferencias” o “Necesito aprovechar una oferta”, entre otras.

Si algún contacto cae en la trampa y decide ayudar, el estafador le pide que transfiera dinero a una cuenta, prometiendo devolverlo en breve, algo que nunca ocurre. Tras bloquear al contacto, los delincuentes siguen con el ciclo, dejando a las víctimas sin la posibilidad de recuperar su dinero.

¿Cómo protegerse de la estafa del amigo?