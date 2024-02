Rueda-Inda, la sociedad del León que llegó al Federal A

El Deportivo Rincón logró el ascenso al torneo Federal A de Fútbol luego se superar en la final a Colón de San Justo. El equipo del norte de la provincia escribió una nueva página dentro de una rica historia que tiene apenas 12 años. Fernando inda, y Héctor Rueda, dos de los que están desde el día uno, y que consiguieron el tan anhelado premio.

De hacer goles en la cancha más precaria de Neuquén, y jugar otra final de ascenso, esta vez con resultado glorioso para el Deportivo Rincón. El “Rey” Nano inda, y el Concejal “Hety” Rueda, vuelven a escribir su nombre en la historia del fútbol neuquino, y principalmente en el León del Norte.

Héctor Rueda estuvo en todos los logros de Rincón, desde Copa Neuquén, Oficial de LIFUNE, Cotejo de Copa Argentina ante Newell´s, final de ascenso del Torneo del interior, y ahora luciendo el brazalete de capitán en el cotejo que determinó quien subía a la tercera categoría del fútbol Argentino. Además de ser el jugador con más títulos, ahora también tiene un ascenso.

“Me acordaba desde los inicios, me tocó estar en todos los años y recorrer el camino, este era el momento. Lo deseamos muchísimo, hicimos mucho esfuerzo, hace años que lo venimos deseando” dijo entre lágrimas, agregando además “Fuimos merecedores, no se lo podían llevar ellos porque no hicieron nada, atacamos y jugamos todo el tiempo, y se nos dio el premio”.