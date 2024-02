Atlético Neuquén, campeón de la Neuquén Cup

Culminó el fin de semana una nueva edición de la Neuquén Cup. La competencia de verano destinada para las categorías infantiles y juveniles, tuvo un buen número de equipos participando donde Atlético Neuquén se quedó con el título en la 2011, categoría principal de este 2024.

Con equipos del Ato Valle, y sedes distribuidas desde Zapala, Neuquén Capital, Allen y Roca y Cervantes, se llevó adelante la edición 12 del torneo que abre el año calendario de competencias.

En su propia casa, Atlético Neuquén se coronó campeón del torneo superando a CECAP Argentinos Juniors de General Roca, entrando en la lista de campeones de una competencia que recibió ediciones pasadas a varios equipos de AFA.

En el resto de las categorías paralelas; La Banda Roca superó en 2009 a Centenario, en la 2010; Junior FC de General Roca se impuso a Atlético Neuquén; mientras que la Asociación Deportiva Centenario festejó en la 2012 superando a Unión Alem progresista de Allen. En 2013, CECAP de Roca se adueñó de la 2013 sobre Mil Rayitas.

Las diferentes categorías escuelitas también tuvieron sus campeones en Copa de oro; en la 2014 la final fue íntegramente de Argentinos Junior, donde el equipo de Neuquén superó al de Plaza Huincul. En 2015 repitió el “Bichito” Capitalino, esta vez ante Libero de Cervantes.

En 2016, Barrilete Cósmico de San Antonio oeste festejó el campeonato derrotando a Libero, mientras que en la 1017, Unión de Allen superó a Argentinos Junior (Neuquén).

Las categorías femeninas dejaron a Alma Oeste liderando, en la Sub 20 se impuso a Pillmatun de Cipolletti, mientras que en Sub 15 derrotó a Pacífico.

Además se disputaron las diferentes categorías en la Copa de Plata, donde equipos de diferentes ciudades lograron quedarse con la segunda competencia de la Neuquén Cup: