Lanús se llevó la décima Neuquén Cup

Culminó la décima edición de la Neuquén Cup, competencia de verano que reúne a equipos de clubes federados de diferentes provincias, más invitados de AFA y equipos de ligas municipales. En la final disputada en Atlético Neuquén, Lanús se quedó con el título tras superar a Vélez en un atractivo cotejo. Newells completó el podio.

Una semana plagada de fútbol en los diferentes escenarios de Neuquén, predios de Cipolletti y Cutral Co. Durante todo el sábado se definieron tanto las copas de oro, como de plata en todas las categorías que fueron desde 2014, hasta 2007, agregando además Sub 15 y Sub 20 en rama femenina.

En la categoría principal, la 2009, la final fue netamente de AFA, en Atlético Neuquén, Lanús ganó con justicia el duelo ante Vélez por 3-0 y cerró una competencia perfecta, quedándose con la corona. Por el tercer puesto, Newells Old Boys de Rosario goleó a Alianza de Cutral Co 4-0 y se subió al podio.

Por otro lado, en la Copa de Plata de la misma categoría, el título quedó para el Club Atlético Añelo, que en la final jugada en Patagonia, superó por penales 4-3 a San Nicolás de Cipolletti, tras igualar en cero en el tiempo regular.

En el resto de las categorías; en 2007 el campeón fue La Academia de Zapala, Cipolletti se quedó con el título en 2008. En la 2010, la Unión Deportiva Catriel se quedó con la copa de oro, mientras que en 2011 Villa Ceferino se alzó con la corona.

En las más chicas, en 2012 quedó para Maronese, Los Humildes de Neuquén ganaron en 2013, mientras que Atlético Neuquén se quedó con la copa en 2015. En Femenino, el título en categoría sub 15 fue para Las Bandurrias, y el Sub 20 quedó en manos de las decanas.