Cruce entre Lema y Armani: cortito y "pedazo de cornudo"

El Superclásico entre River Plate y Boca Juniors terminó con igualdad en el marcador y un más que picante intercambio entre el chubutense Cristian Lema y Franco Armani, donde el defensor Xeneize insultó al arquero del Millonario de arriba a abajo luego de acusar un "cortito" mientras ambos protestaban ante el árbitro Yael Falcón Pérez luego del pitazo final en el Monumental.

Ambos jugadores al finalizar el encuentro se encontraron en el círculo central donde ambos fueron a reclamar por situaciones donde consideraban que no habían fallado en su favor cuando empiezan a discutir entre ellos, donde se puede apreciar como el arquero riverplatense impacta al zaguero central con un golpe de puño en la zona de las costillas.

Al sentir el impacto, y mientras ambos debían ser separados para evitar que la situación pase a mayores. el ex Guillermo Brown de Puerto Madryn, Belgrano de Córdoba, Newell's Old Boys de Rosario y Lanús respondió acaloradamente con insultos contra Armani. "Pedazo de cornudo, gorreado de mierda. ¿Quién me pegó?", esbozó Lema al intentar volver a estar cara a cara con el arquero cuando sus compañeros le alejaban para evitar que sea expulsado.

El cruce entre Armani y Lema, el arquero le tiró un "cortito" y el de Puerto Madryn tuvo fuertes epítetos

ARMANI le tiró un CORTITO a Lema y el defensor de Boca se enojó uD83DuDD25#LPFxTNTSports pic.twitter.com/uvNappOrN7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 25, 2024

El defensor chileno Paulo Díaz salió en defensa de su compañero y apuntó fuertemente contra Lema, a quien acusó de cambiar su manera de ser al empezar a jugar en Boca con respecto a cómo actuaba previamente. "Se la agarró con Armani. Cuando estaba en Lanús no hablaba nunca y ahora que está en Boca se cree que puede venir a guapear acá".

Las declaraciones del trasandino Paulo Díaz que salió a "bancar" al golero Millonario