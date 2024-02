Pogba, suspendido cuatro años por doping

El mediocampista francés Paul Pogba, campeón mundial con su selección en Rusia 2018, recibió hoy una sanción de cuatro años de suspensión por un positivo de testosterona que le detectaron en un control realizado en agosto pasado jugando para Juventus.

Pogba, próximo a cumplir 31 años, dio positivo en un control correspondiente al partido entre Udinese y Juventus de la primera jornada de la Serie A, del que no participó. Casi un mes más tarde, fue suspendido provisoriamente antes de que una contraprueba solicitada por el mismo jugador confirmara la presencia de metabolitos de testosterona.

El propio futbolista hizo un descargo en su cuenta de Instagram, visiblemente afectado: "Hoy me han informado de la decisión del Tribunale Nazionale Antidoping y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional", escribió Pogba.

"Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa quedará clara, pero nunca he tomado, a sabiendas o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional, nunca haría nada para mejorar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas. Como consecuencia de lo anunciado hoy, recurriré al Tribunal de Arbitraje Deportivo", completó su mensaje el campeón del mundo.

Se especulaba con que la defensa de Pogba iba a llegar a un acuerdo para evitar el proceso, la aceptación de la pena que pedía la fiscalía deja muy comprometida la carrera del campeón del mundo con Francia, que regresó a Juventus en 2022 desde Manchester United y tiene contrato vigente con el club hasta 2026.

La temporada pasada fue terrible para un Pogba, que sufrió seis lesiones y sólo pudo estar en seis encuentros de la Serie A. La testosterona es un anabólico que aumenta la masa muscular e incrementa el desempeño atlético. Voceros futbolista argumentaron que no hubo intencionalidad de violar las normas antidopaje y que esa sustancia provino en su organismo de un complemento alimenticio prescrito por un médico al que el jugador consultó en Estados Unidos.

Los argentinos Paulo Dybala y Leandro Paredes, ambos muy cercanos al francés, se solidarizaron con su situación dejándole mensajes de aliento en los comentarios de su posteo. "Te quiero mucho mucho hermano", escribió Dybala, que compartió equipo con el francés en Juventus.

Aparentemente, y según medios italianos, la Vecchia Signora podría optar por rescindir el contrato de Pogba, de 8 millones de euros por temporada hasta 2026. Este ya fue reducido a 2000 euros mensuales desde el comienzo del juicio en el Tribunal Antidopaje.