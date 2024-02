River volvió a ser la máquina y goleó a Vélez

River Plate superó totalmente a Vélez con una goleada por 5 a 0, que le permitió adueñarse de la punta de la zona A de la Copa de la Liga. Facundo Colidio, con un doblete, y el colombiano Miguel Borja, en tres ocasiones, fueron los goleadores del club de Núñez, que desplegó un gran fútbol volviendo a convocar aquella mítica denominación de "la máquina", que supo tener en épocas de gloria del siglo pasado.



River alcanzó los 7 puntos en la zona A y superó la línea de Talleres, Independiente Rivadavia e Independiente (6). Vélez, último con un solo punto, profundizó su crisis.



De principio a fin, River dominó a voluntad un partido que se le presentó favorable con la rápida apertura del marcador y las concesiones de un rival desarticulado en todas sus líneas, especialmente la defensiva.



El equipo de Martín Demichelis estableció la enorme diferencia en el primer tiempo, con una brillante actuación colectiva, más los destellos de Ezequiel Barco y Nacho Fernández, quien jugó como en sus mejores épocas con la camiseta de la banda roja.



Colidio, la gran figura, se mostró indetectable para la defensa de Vélez. El ex Tigre abrió el camino para la goleada cuando recibió de Nacho Fernández: la paró de pecho y definió ante Tomás Marchiori, quien minutos antes le había negado el grito de gol.



Con Nacho y Barco encendidos, más las proyecciones de Enzo Díaz y Andrés Herrera, River se hizo amo y señor del juego ante un Vélez confundido.



Borja, de cabeza, culminó una jugada preparada en una pelota parada y marcó el segundo para River. La defensa visitante lo dejó en soledad al "Colibrí", quien festejó de cara a los hinchas ubicados en la tribuna Centenario.



El colombiano volvió a convertir, otra vez de cabeza, asistido por la gran pegada de Barco en un tiro libre. La defensa de Vélez evidenció falencias severas que Borja no perdonó.



River insistió en ataque con el cabezazo de Rodrigo Aliendo, motor del mediocampo junto con el uruguayo Nicolás Fonseca, que Marchiori mandó al córner.



En los últimos diez minutos, Vélez tuvo su momento con sus primeras llegadas. Franco Armani, el arquero campeón del mundo, le ahogó el grito de gol a José Florentín y el "Fortín" desperdició así su chance más nítida, en un pasaje del partido en el que River quedó abierto en defensa.



Sobre el cierre del primer tiempo, Colidio convirtió el cuarto gol de River que generó aplausos de pie por la concepción de la jugada. Entre toque y toque, River se retiró al vestuario pleno de fútbol.



En el inicio del segundo tiempo, Vélez esbozó una reacción con los cambios generados por Gustavo Quintero, pero la intención duró poco ante una nueva conquista "millonaria".



Florentín tuvo una salida en falso que Aliendro aprovechó. El centro se desvió en Emanuel Mammana y posibilitó la entrada franca del oportunista Borja. El colombiano, goleador de River en lo que va de la copa con 5 tantos, certificó su buen momento y recibió una ovación cuando fue reemplazado por el juvenil Ian Subiabre en la ventosa noche de Núñez.



Con semejante diferencia en el resultado, Demichelis le dio más minutos a los juveniles Franco Mastantuono y Agustín Ruberto, para hacer completa la fiesta del hincha de River.



Con los cambios, el "millonario" perdió profundidad y Vélez intentó defenderse lo mejor posible para que el resultado no fuese más grandilocuente aún.



River cerró una noche perfecta, compacto como equipo, con actuaciones individualidades descollantes y le dio continuidad a la buena victoria ante Barracas Central que despojó el pobre empate ante Argentinos en el estreno.



En la próxima fecha, River visitará a Deportivo Riestra y Vélez hará de local frente a Gimnasia LP.







-Síntesis-



River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro y Nicolás Fonseca; Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Facundo Colidio; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.



Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Emanuel Mammana, Valentin Gómez y Elías Gómez; Santiago Cáseres y José Florentín; Juan Ignacio Méndez, Claudio Aquino y Lenny Lobato; y Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.







Goles: en el primer tiempo, 5 y 44m. Colidio (R); 19 y 30m. Borja (R). En el segundo tiempo, 9m. Borja (R)



Cambios: en el segundo tiempo, Abiel Osorio y Christian Ordoñez por Romero y Méndez (V); 10m. Franco Mastantuono, Agustín Palavecino y Ramiro Funes Mori por Fernández, Aliendro y P. Díaz (R); 15m. Agustín Bouzat por Florentín y Matías Pellegrini por Lobato (V); 21m. Ian Subiabre por Borja (R)



Amonestados: Aliendro (R); V. Gómez, Florentín, Bouzat (V)



Árbitro: Facundo Tello



Estadio: Más Monumental