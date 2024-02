La Liga Federal: así arranca la Conferencia Sur

La Liga Federal de Básquet ya tiene confirmado sus primeros cotejos para la temporada 2024. La Conferencia Sur ya tiene confirmada sus tres primeras jornadas, que iniciarán el sábado 24. Biguá ante Independiente, el destacado del primer capítulo.

Todo listo para que la tercera categoría del básquet nacional comience a ver acción en esta nueva temporada que tiene a 8 equipos en la conferencia sur, Grupo A, y que tenía solo a Náutico Rada Tilly en el B, que finalmente se terminó bajando por ser excluido de fase regular, y que iniciaría acciones legales contra la Confederación Argentina de Básquet.

Los tres equipos de la capital neuquina, dos de Plaza Huincul, uno de Plottier, y los dos restantes de General Roca, ya conocen sus tres primeras presentaciones luego de que la CAB, dé a conocer el inicio, agregando además que desde la APP con el sistema Ges deportiva, se irán anunciando el resto de los juegos.

El sábado 24 tendrá cuatro cotejos, El Biguá recibe en “El Nido” a Independiente desde las 20hs, mismo horario para Pacífico ante Petrolero en el “Viejo Ramírez. Desde las 21hs será el turno de Perfora en el Malvinas Argentinas ante Del Progreso; mientras que el Deportivo Roca recibe al último campeón del Pre Federal Centro Español.

El segundo capítulo será el lunes 26: Español se presenta en El Templo ante Pacífico; el Rojo recibe en la Caldera a Perfora, mientras que Del Progreso ante Biguá, y Petrolero en Plaza Huincul se verá las caras con Deportivo Roca.

La tercera fecha de la Conferencia sur tiene los cruces: El Biguá vs. Centro Español de Plottier; Independiente de Neuquén vs. Deportivo Roca; Perfora vs. Pacífico y Del Progreso vs. Petrolero.

Será una fase regular de todos contra todos a dos vueltas (14 partidos) clasificarán el primero y el segundo de forma directa a inter conferencias. El séptimo y octavo terminarán su participación en el torneo, mientras que el tercer representante se definirá luego de dos fases de play in, a jugarse 3ro vs 6to, y 4to vs 5to. Los ganadores de cada cotejo se medirán para saber de quién es el tercer lugar.