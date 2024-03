Dani Alves, en libertad provisional bajo una millonaria fianza

Dani Alves saldrá de la cárcel luego de haber sido condenado a cuatro años y medio por violación a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. La Audiencia de Barcelona dispuso que Alves pueda salir si paga la fianza impuesta en 1 millón de euros. El brasileño tiene además la obligación de no salir del país, entregar sus dos pasaportes -español y brasileño-, no acercase a la víctima ni comunicarse con ella.

La Audiencia de Barcelona notificó la resolución donde accede parcialmente a la petición de la defensa de Alves de quedar en libertad a la espera de que se dicte la sentencia definitiva. Los jueces argumentan que el riesgo de fuga del jugador, con domicilio en Barcelona, “se ha aminorado”. El brasileño de 40 años tiene prohibición de abandonar territorio español y debe comparecer, ante la misma Audiencia de Barcelona una vez por semana.

Para proteger a la víctima, los jueces también dispusieron la prohibición de acercarse a menos de un kilómetro o comunicarse con ella. Esta decisión contiene un voto discrepante por parte de uno de los tres magistrados, que sostenía que lo correcto era mantener la prisión preventiva de Alves.

En el día de ayer la defensa del ex futbolista pidió su libertad provisional bajo el argumento de que ha cumplido una cuarta parte de la pena (lleva 14 meses en la prisión de Brians 2) y que no piensa marcharse. “Creo en la justicia y no huiré”, dijo Alves en su declaración por videoconferencia. La Fiscalía y la acusación particular se opusieron a la medida, ya que alegan que el brasileño dispone de medios económicos para huir. Su defensa, por el contrario, argumentó que tiene domicilio y arraigo en Barcelona.



Alves está encarcelado desde el 20 de enero de 2023, luego de que se le ordene prisión preventiva sin fianza. La jueza del caso decidió esto tras escuchar en una declaración caótica, con numerosas contradicciones. El ex futbolista cambió su versión de lo ocurrido de la discoteca Sutton un total de cinco veces: pasando de decir que no conocía a la víctima, luego comentó que la vio pero no pasó nada entre ellos hasta terminar diciendo que se trató de una relación sexual consentida.