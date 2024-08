El padre de Lamine Yamal habló luego del ataque que sufrió

Ya está OK. El padre de Lamine Yamal, quien fue apuñalado el miércoles en un confuso episodio, fue dado de alta en el día de hoy.

Luego de la impactante noticia de que el padre de Lamine Yamal fuese apuñalado en Barcelona, finalmente la historia tuvo un final feliz. Mounir Nasraoui, el progenitor de la joven figura del Barcelona y la selección de España, fue dado de alta hace poco más de una hora. El hombre de 33 años habló con medios españoles sobre el incidente por el que estuvo casi dos días internado y aseguró que "se veía entre la vida y la muerte".

"Tuve miedo como cualquier otro ser humano. Tengo que estar más tranquilo por el bien de todos, el mío y el de familia, no me queda otra. Hay que pensar en que la Justicia va a hacer su trabajo", declaró Nasraoui, quien fue atacado en la tarde del miércoles por cuatro personas que le propinaron tres puñaladas en un estacionamiento, todas en el tórax, con una de ellas muy cerca de llegarle a un pulmón. Hoy por la tarde española se lo vio salir en auto del hospital Can Ruti de Badalona, donde estuvo internado.

Noticias Relacionadas Apuñalaron al padre de Lamine Yamal y se encontraría grave

uD83DuDEA8 ÚLTIMA HORA uD83DuDEA8



uD83CuDFE5 El padre de Lamine Yamal recibe el alta médica y deja el hospital. pic.twitter.com/Veaza1y65p — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2024

Nasraoui, cuyo estado mejoró de manera importante en el día de ayer, recibió la visita de Lamine Yamal ese mismo día, justo antes de que el futbolista de 17 años parta rumbo a Valencia para cumplir sus obligaciones con Barcelona, que estará disputando este fin de semana su primer partido de liga española.