El refuerzo top que San Lorenzo estaría cerca de abrochar

Después de un mercado de pases traumático, San Lorenzo podría dar una de las sorpresas en los últimos días. Aparentemente el Ciclón se encuentra negociando la llegada del español Iker Muniain, que se encuentra en la Argentina. El extremo de 31 años está en charlas con la dirigencia azulgrana y podría desembarcar en la Liga Profesional después de no concretar su sueño de jugar en River.

El jugador, que se encuentra libre tras finalizar su contrato con Athletic Bilbao, también fue ofrecido en Talleres, Independiente y Racing, no obstante el único club que mostró interés fue San Lorenzo. Se espera que Muniain tenga una reunión con el presidente Marcelo Moretti para así encaminar su llegada al Nuevo Gasómetro.

uD83DuDEA8Iker Muniain tiene negociaciones avanzadas para convertirse en refuerzo de #SanLorenzo pic.twitter.com/WHbprK4MqO — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 28, 2024

El futbolista, confeso hincha de River, se mostró en Argentina e incluso se espera que vaya a conocer el Monumental y el River Camp. No obstante, todo indica que el Millonario no optará por su contratación pese a la predisposición del español, lo que abrió esta puerta para el Ciclón, que aprovecharía el hecho de que Muniain ve con buenos ojos jugar en la Liga Profesional, aunque no sea para el equipo del que es simpatizante.