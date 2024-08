Boca: Pol Fernández definió su futuro

Encarando una nueva semana de trabajo tras lo que fue el empate ante Barracas Central, la noticia en Boca tiene que ver con la decisión de Pol Fernández sobre su futuro. El volante, que había coqueteado con una salida a Sao Paulo en este mercado, finalmente continuará en el Xeneize pero se irá al conjunto paulista una vez que finalice su contrato en diciembre de este año.

Fernández, que tenía una propuesta de renovación de parte del Consejo de Fútbol boquense, decidió finalmente quedarse a cumplir el resto de su contrato pero no renovarlo. Sao Paulo ya acordó con él los números de un futuro contrato a partir de 2025 y ese será su destino una vez que su historia con Boca llegue a su final.

Pol Fernández tiene un arreglo contractual con Sao Pablo. Nada formal fue presentado en Boca para salir ahora. Por ende, esperan contar con él hasta diciembre. Mientras tanto, las llegadas de Miramón y Belmonte fueron pensando en su reemplazo. Para mí, se va en 4 meses. pic.twitter.com/8yRBmPsEcw — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) August 6, 2024

Más allá de que el destino de uno de los referentes del Xeneize parezca sellado, habrá que esperar a los próximos días de mercado debido a que Sao Paulo podría volver a avanzar para llevárselo ahora, debido a que necesita refuerzos para competir en la Copa Libertadores. No obstante, hasta que no haya una propuesta formal del conjunto brasileño para resarcir a Boca y llevárselo en los próximos días, Pol recién será tricolor en 2025.

Miramón es refuerzo, pero no entrenó con el plantel

Si bien el acuerdo de Boca y el Lille ya es un hecho, Ignacio Miramón todavía no pudo ser presentado como flamante refuerzo ni practicar con sus compañeros. ¿El motivo? Todavía no cuenta con la habilitación para poder entrenarse debido a que la operación entre clubes no terminó de cerrarse formalmente. El Xeneize pretende acelerar toda la documentación del volante central de 21 años para poder anotarlo a tiempo en la lista de la Copa Sudamericana.

Quienes sí se presentaron en el predio de Ezeiza fueron Kevin Zenón, Cristian Medina y Leandro Brey, que retornaron de su participación en los Juegos Olímpicos de París con la Selección Argentina Sub-23. Con los primeros dos, Diego Martínez recupera dos piezas clave para su mediocampo.