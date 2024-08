Elián Larregina eliminado en las semifinales de los 400 metros

Elián Larregina cerró su histórica participación en los Juegos Olímpicos con un sexto puesto en su serie de semifinales de 400 metros libres y un 17° en la general. Así, dejó su marca al convertirse en el primer argentino en disputar una semifinal de atletismo de pista desde Atlanta 1996.

El atleta de Suipacha había logrado su clasificación a las semifinales de París 2024 tras culminar primero en su serie de repesca y con eso ya había alcanzado un logro histórico: llevar a Argentina a una semifinal de atletismo de pista tras la actuación de Carlos Gats en los 200 metros de Atlanta 1996.

Y en la semifinal, Larregina estuvo a la altura. Tan es así que con 45,02 segundos logró su mejor marca en la capital de Francia, a una centésima de su récord personal y a nueve centésimas del récord argentino. Con esta performance, cerró sexto su serie de semifinales y terminó 17° en la general.

uD83CuDFC3uD83CuDFFB Elian Larregina fue sexto en su semifinal y termina una participación HISTÓRICA para el atletismo nacional!!! #Paris2024 pic.twitter.com/kctLtsSqJN — Historias Olímpicas (@HOlimpicas) August 6, 2024

La palabra de Elián Larregina tras su histórica actuación en los Juegos Olímpicos. "La verdad muy contento por esta carrera. Di todo lo que tenía, no tenía más. Mi segunda mejor marca, disfrutando de correr tres veces en un Juego Olímpico, que no es poca cosa.La primera carrera, por falta de experiencia, por ser mi primeros Juegos Olímpicos, estaba bastante nervioso, eso me jugó en contra. Lo bueno es que me sirvió para la segunda estar mucho mejor y hoy encararlo de otra manera".

Y agregó que "la verdad que me sorprendí cómo corrí, porque ya con correr en 45 cortos para mí es un logro muy importante, así que muy contento. Un poco amargo me voy, porque estuve a nada de bajar los 45 segundos, ya con eso me iba más que satisfecho".