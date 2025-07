Cipolletti lo dio vuelta ante Germinal y es cada vez más líder

Cipolletti logró una nueva victoria en el Torneo Federal A al superar 3 a 1 a Germinal de Rawson por la fecha 17 de la Zona 1. Cristian Ibarra, con dos goles, fue la gran figura de la tarde en La Visera de Cemento. El equipo de Daniel Cravero mantiene el liderazgo y se ilusiona con el ascenso.

Ibarra, determinante para dar vuelta el resultado

El equipo rionegrino se sobrepuso a la desventaja inicial y revirtió el marcador en el complemento. Germinal se había puesto en ventaja a los 42 minutos del primer tiempo con gol de Enzo Galabert tras un rebote en el área.

Cipolletti generó varias situaciones en la primera etapa, pero no logró concretar debido a la actuación de Samuel Velázquez, arquero visitante, y la falta de puntería.

Ya en la segunda parte, el local encontró el empate a los 30 minutos con un penal convertido por Cristian Ibarra, luego de una doble infracción dentro del área contra Lucas Mellado e Ibarra.

Golazo de Ibarra y cierre de Almirón

Sobre los 41 minutos, Ibarra volvió a ser protagonista al marcar un gol de gran factura individual. Tomó la pelota en campo rival, eludió a varios defensores y definió ante la salida de Velázquez. Con ese tanto, llegó a los 11 goles en la temporada y se consolida como máximo artillero del campeonato.

En tiempo adicionado, Andrés Almirón selló el triunfo al definir por encima del arquero tras una jugada por el centro.

Formación, goles y datos del partido

Cipolletti: Alex Verón; Nicolás Trejo, Lucas Mellado, Yair Marín y Gustavo Mbombaj; Gonzalo Lucero, Agustín Stancato, Matías Páez y Leandro Vella: Ricardo Dichiara y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero

Germinal: Samuel Velázquez; Yoel Ponce, Iván Esculino, Alan Palavecino e Ignacio Terán; Kevin Duarte, Facundo Silva, Enzo Galabert e Ignacio Pérez; Edwin Santilli y Rafael Ferro. DT: Darío Gigante

Goles: PT 42’ Galabert (Germinal). ST 30’ Ibarra de penal (Cipolletti). 41’ Ibarra (Cipolletti). 45’ Almirón (Cipolletti)

Cambios: ST 15 Andrés Almirón y Santiago Jara por Vella y Mbombaj (C), 23 Tomás Satler por Ferro (G), 36 Agustín Cardozo por Galabert (C), 44 Enzo Vallejos, Iñaki Marcos y Andrés Domínguez por Ibarra, Dichiara y Páez (C)

Árbitro: Franco Morón.

Estadio: La Visera de Cemento, Cipolletti.