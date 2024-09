Chile en llamas: Arturo Vidal volvió al ataque y pidió por otro histórico

La doble fecha de Eliminatorias dejó un saldo sumamente negativo para el Chile de Ricardo Gareca, que sigue sin ganar y para colmo ahora perdió de local ante Bolivia, lo que significó un durísimo golpe pensando en la clasificación rumbo a Estados Unidos, Canadá y México 2026. Ante este panorama, nuevamente Arturo Vidal volvió a ser crítico, y hasta pidió por el retorno de su ex compañero Gary Medel.

El “Rey Arturo” siempre es noticia, gane o pierda su equipo, y si en el medio está su selección, cualquier cosa que diga será trascendente, ya que fue uno de los referentes de la generación dorada del fútbol chileno. Luego de sus duras palabras contra Gareca en el duelo ante Argentina, ahora fue el turno del cotejo ante Bolivia, donde “La Roja” cayó 2-1 de local.

Volviendo hacer mención a la convocatoria, el actual jugador del Colo Colo, recordó la lista para Francia 98, resaltando que “En el mundial del 98 eran puros jugadores del Colo Colo y de la U, Salas y Zamoranos estaba afuera, los demás todos de Chile”, esto en relación a que la última convocatoria contó con un gran número de jugadores de la Liga profesional de Argentina.

uD83EuDDE8 Arturo Vidal atizó a Gareca en un nuevo directo de 'Kick'



?? "Yo nunca hubiese cambiado a Berizzo"



uD83DuDD2A "No puede sacar a Ben. Lo va a matar a Ben. No entiendo el cambio"pic.twitter.com/rYuxNTgwCf — BeSoccer (@besoccer_ES) September 11, 2024

“Estoy sin palabras, me duele mucho. Sin sentido perder así, teniendo jugadores, no entiendo algunas tomas de decisiones. Es difícil, Gareca se metió en un camino muy difícil” dijo, defendiendo además al anterior DT, despedido previo a la Copa América, “Yo nunca hubiese cambiado a (Eduardo) Berizzo. Como no dejaba entrar a la prensa, no sabían el equipo que iba a entrar, o qué jugadores iba a citar, se le fue toda la prensa encima”,

Además, pidió por el retorno de Medel, estandarte de las últimas generaciones: “Como Gary no va a estar en esta selección si está en Boca. A él lo tenes que tener dentro de esta selección porque le va hablar a todos los jugadores, porque los muchachos necesitan apoyo, un consejo, más después de la derrota contra Argentina que fue fuerte, no cualquiera se levanta de eso”.

Por otro lado, la prensa chilena fue durísima en su portada: “derrota histórica”: “Chile se pone rojo de vergüenza”, puso la Tercera. Emol y La Cuarta fueron por la misma vía: “Papelón histórico en el Nacional: Chile sufre una derrota histórica ante Bolivia y el Mundial se escapa otra vez”.

Si bien quedan 10 fechas, y Chile quedó a 5 puntos de la clasificación directa, y 4 del repechaje, su posición dice que marcha ante último con apenas 5 unidades, dos arriba de Perú que es el último. En la próxima doble jornada, Gareca tendrá durísimos exámenes: el jueves 10 de octubre ante Brasil de local, mientras que el martes 15 visita a Colombia.