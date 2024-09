Dirigió a los mejores equipos y sueña con ser DT de Boca

En una entrevista con La Gazzetta dello Sport, el entrenador italiano Maurizio Sarri expresó su deseo de dirigir a Boca Juniors. El histórico DT de Napoli, Chelsea y Juventus, entre otros, lo calificó como un “sueño”.

“Ir a La Bombonera sería una experiencia increíble. No me veo en mi ‘último baile’. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo” declaró Sarri. “Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable” aclaró. En la actualidad, el entrenador de 65 años se encuentra sin equipo tras renunciar a su cargo en Lazio en el mes de marzo.

Por otra parte, Sarri destacó la importancia de los técnicos experimentados en el fútbol europeo, como Carlo Ancelotti del Real Madrid, Gian Piero Gasperini del Atalanta, Luis de la Fuente en la selección española.

A pesar de la tendencia actual de contratar entrenadores jóvenes, la temporada pasada las tres copas europeas fueron ganadas por técnicos de su generación. José Luis Mendilíbar, con Olympiacos, ganó la Conference League y se sumó a Ancelotti que ganó la Champions y a Gasperini que hizo lo propio con la Europa League.