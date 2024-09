Con la ausencia de Meza, los convocados de River para el Superclásico

Meza, afuera de los concentrados. Por una lesión muscular, el volante no será parte del duelo ante Boca. Foto: Olé

A poco más de un día para el Superclásico, se conocieron los citados de River para el gran partido en la Bombonera. La principal novedad es la ausencia de Maximiliano Meza, que salió por una molestia muscular ante Colo Colo el martes por Copa Libertadores y no disputará el duelo ante Boca. Si bien se especula con un posible mix entre titulares y suplentes para dar descanso a algunos jugadores de cara al partido de vuelta frente a los chilenos, Marcelo Gallardo realizó una convocatoria similar a la del encuentro del martes, con la ausencia del volante ex Gimnasia e Independiente como única baja.

Después del duelo ante el Cacique, Gallardo deslizó la chance de plantar un once alternativo ante Boca, sin embargo todavía no hay precisiones sobre un posible equipo: "Tenemos poco tiempo de recuperación, así que hay que evaluar bien y tomaré la decisión en las horas previas al partido", dijo el Muñeco tras el 1-1 en Santiago. Por ahora, el DT cumple y no hay pistas de la alineación a falta de la última práctica vespertina de este viernes.

uD83DuDCDD Los convocados por Marcelo Gallardo para el Superclásico. uD83DuDCAA



¡VAMOS MILLONARIO! ?uD83DuDD34? pic.twitter.com/jSMoXkjTvZ — River Plate (@RiverPlate) September 20, 2024

Además de la ya confirmada ausencia de Meza, quienes habían terminado con golpes fueron Matías Kranevitter y Fabricio Bustos, que aunque se encuentran mejor desde lo físico podrían ser preservados para el duelo de vuelta ante Colo Colo. El lateral Agustín Sant'Anna volvió a ser parte de los convocados tras dos ausencias seguidas, por lo que podría ser uno de los que ocupe el lugar del lateral. Por otra parte, el que volvió a quedarse afuera es Ramiro Funes Mori.