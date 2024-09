Hincha de River fue sancionado por una camiseta con un insulto a Boca

El Gobierno porteño le aplicó el derecho de admisión a un hincha de River Plate y no podrá ingresar a los estadios por un año, luego de que le labraran un acta contravencional por haber utilizado una camiseta del Millonario que en el dorso contenía un mensaje con un insulto hacia Boca Juniors.

Todo comenzó el 21 de julio en la reanudación del fútbol local luego de la Copa América cuando River recibió en el Monumental a Lanús en un empate 2 a 2 por la sexta fecha de la Liga Profesional.

Ese día este hombre se acercó a la cancha con esta prenda en cuestión, que le fue secuestrada, y le hicieron un acta por provocar a la hinchada rival, lo que está contemplado en el artículo 116 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires.

Las autoridades le prohibieron el ingreso a los estadios por un año a un simpatizante del Millonario. Los detalles, en la nota??https://t.co/QoYZK0DRe2 — TyC Sports (@TyCSports) September 19, 2024

Pero la historia no terminó ahí. Luego, el poder ejecutivo fue un paso más allá y, según pudo saberse a través de varios medios de tirada y alcance nacional, con fuentes de la justicia porteña, decidieron prohibirle la concurrencia a los estadios por los próximos 365 días amparándose en el artículo 10 del decreto 178/19 que regula la Ley 5847 de CABA.

El origen de la frase "polémica" que terminó en sanción

Lo que podía parecer un hecho pintoresco y propio del folclore del fútbol, terminó en una sanción importante. La frase de la camiseta que contenía insultos se puede ver en la imagen de portada de esta nota. Allí hablaba de Ángel Amadeo Labruna, el máximo ídolo del Millonario por lo que hizo en su etapa de jugador y como técnico, y aludía a los 16 tantos que le supo convertir a Boca en los Superclásicos entre 1939 y 1956, lo que lo convierte en el futbolista de la Banda que más veces le anotó.

La estatua de Ángel Amadeo Labruna en el estadio Monumental de River.

El hecho ocurre en la misma semana que River Plate, había otorgado cuatro años de derecho de admisión a hinchas por invasión del campo de juego. Y amplia indicando que "en el partido frente a Atlético Tucumán, un hincha invadió el campo de juego a las 22.07, cuando estaba comenzando el segundo tiempo del encuentro" y agregó que “Cristian Damián Olivera, quien se encontraba ubicado en la tribuna Centenario baja, ingresó al campo y llegó hasta el banco de suplentes local, donde el personal de seguridad lo interceptó y obligó a retirarse del lugar".

Luego amplia la información "Olivera había ingresado al estadio en forma irregular utilizando el carnet del socio Pablo Javier Kruger, por lo que, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, se determinaron las siguientes sanciones para cada uno de ellos. Cristian Damián Olivera fue sancionado con derecho de admisión por cuatro años, período en el que no podrá ingresar al Mâs Monumental ni a ningún otro estadio del país. Por su parte, Pablo Javier Kruger fue sancionado con DDA por 4 años, período en el que no podrá ingresar al Monumental ni a ningún otro estadio del país. Además, fue suspendido como socio de River por dos años, período en el que no podrá ingresar ni realizar ninguna actividad en el Club”.