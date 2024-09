El jugador de Boca que criticó a Diego Martínez por no tenerlo en cuenta

La derrota de Boca en el Superclásico del sábado dejó a Diego Martínez muy complicado y con futuro incierto. Uno de los que agregó un poco más de leña al fuego fue un futbolista al que el DT no tuvo demasiado en cuenta y debió marcharse, una vez más, en busca de minutos. Vicente Taborda aprovechó la victoria de Platense ayer en Vicente López frente a Rosario Central para expresarse sobre el momento Xeneize y, de paso, tirarle un dardo al entrenador.

El jugador de 23 años, surgido en el club de La Ribera, habló de su actual presente y lo comparó con su situación bajo el mando de Martínez: "En Boca la verdad no estaba en los planes del técnico, no estuve nunca. A veces tenés que salir de un lado para llegar a otro, soy un agradecido con Platense y trato de demostrar en la cancha por qué me quisieron de vuelta (NdeR: es su segundo paso por el Calamar)", comentó Taborda luego del 1-0 de Platense que lo tuvo como uno de los destacados.

"EN BOCA NO ESTABA EN LOS PLANES DEL TÉCNICO, NO ESTUVE NUNCA"



Vicente Taborda se refirió a su salida del Xeneize y su actualidad en Platense#LPFxTNTSports pic.twitter.com/eyDyuvOLcX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 23, 2024

Además, el futbolista lamentó sus pocas oportunidades en Boca pese a hacer todo el camino desde inferiores: "Me dolió mucho, más que nada porque soy un chico del club, desde los nueve años estuve ahí. A veces hay cosas que no dependen de uno y me tocó aceptarlo, quizás no era de la manera que yo esperaba mi paso, pero ya está, tengo la cabeza cambiada y lo que pasó, pasó. Son cosas que en la carrera del futbolista uno tiene que aceptar", concluyó el entrerriano, que jugó su último partido vestido de azul y amarillo ante Talleres en mayo pasado.

El anterior paso por el Calamar

Taborda tiene contrato en Boca hasta diciembre de 2027, y este es su segundo préstamo desde que subió a Primera. Su anterior club también había sido Platense, donde estuvo entre 2022 y 2023 (47 partidos, 5 goles) hasta que el Xeneize lo repescó para que forme parte del plantel en el segundo semestre del año pasado. Después de haber dejado una buena impresión en Vicente López y con la decisión de Martínez de no contarlo para lo que quedaba del año, el volante volvió para buscar continuidad y reencontrarse con su fútbol.