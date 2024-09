Lanús pasó por penales y es semifinalista

En un encuentro vibrante, Lanús consiguió el pase semifinales de Copa Sudamericana ante Independiente Medellín en su visita a Colombia. El Granate llegó al Atanasio Girardot buscando clasificar a semifinales tras la igualdad sin goles en la Fortaleza. Luego del empate 1-1 en los 90 minutos, el conjunto argentino se impuso 6-5 en los penales y estára entre los cuatro mejores, donde espera al ganador de la serie entre Cruzeiro y Libertad.

La historia se definió en penales

En un Atanasio Girardot colmado, el equipo colombiano tomó ventaja tras el fallo de Carlos Izquierdoz. Sin embargo, el Granate logró remontar después de que Nahuel Losada le atajara el penal a Pablo Lima. Tras el penal atajado por el ex Belgrano, todos metieron sus respectivos penales y la serie se fue a los disparos de a uno.

Allí llegó el momento de Marcelino Moreno, que no perdonó desde los doce pasos y le tiró toda la responsabilidad a Jherson Mosquera, que elevó su remate por encima del travesaño y le entregó a Lanús el boleto a semis. Los de Ricardo Zielinski superaron una durísima serie en la que no pudieron sacar ventaja en la ida y no hicieron un gran partido en la vuelta, pero finalmente los penales lo ponen a un par de partidos de lo que puede ser la tercera final de Copa Sudamericana en su historia.

¡MOSQUERA FALLÓ Y LANÚS ESTÁ EN LA SEMI DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!





En los 90' fue igualdad

El Granate llegaba al duelo de vuelta después de empatar 0-0 en Argentina, y pese a un comienzo donde disputó el partido e incluso tuvo un gol (correctamente) anulado por offside a Eduardo Salvio. No obstante, el Toto tendría una especie de revancha cerca del primer tiempo cuando desvió de cabeza un centro de Nery Domínguez e hizo que David Londoño, en contra, le diera la ventaja al conjunto argentino.

ARRIBA EL GRANATE: Salvio cabeceó, la pelota rebotó en Londoño y se transformó en el 1-0 de Lanús contra DIM en la vuelta los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana.





La segunda parte, si bien contó con oportunidades para contragolpear, Lanús fue metiéndose contra su arco y sobre el cuarto de hora del complemento terminó recibiendo el gol del empate. En una de las mejores jugadas del DIM, una corrida por izquierda de Jimer Fory terminó en un centro raso para el disparo colocado de Mender García, que fue imposible para Nahuel Losada. Sin embargo, el arquero fue importante para sostener al Granate en los minutos restantes, con una gran tapada ante el propio García como su mejor intervención.

A pesar de los intentos finales del local, fue final en el Anastasio Girardot. En un duelo parejo, Independiente Medellín terminó dejando una mejor imagen, pero no logró plasmar su superioridad en el segundo tiempo frente a un Lanús que al no aprovechar lo hecho en la ida terminó sufriendo. Es así que la historia terminó yéndose a penales, donde finalmente el conjunto del sur bonaerense alcanzó las semifinales de Copa Sudamericana.

Formaciones

Independiente Medellín: Eder Chaux; José Ortiz, Fainer Torijano, Daniel Londoño; Leyser Chaverra, Jaime Alvarado, Baldomero Perlaza, Jímer Fory; Jersson Gonález, Luis Sandoval, Brayan León Muñiz. DT: Alejandro Restrepo.

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Julio Soler; Raúl Loaiza, Gonzalo Pérez o Peña Biafore; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Ricardo Zielinski.



Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Cómo llegaban al encuentro

Independiente Medellín llega al duelo definitorio de cuartos de final habiendo logrado un 0 a 0 milagroso en el Estadio Ciudad de Lanús, con ciertla complicidad del VAR. Salir de allí con el 0-0 le dejó un gusto amargo al Granate, sobre todo en un primer tiempo en el que dominó de principio a fin. Si bien dejó escapar la oportunidad de ir a Medellín con una buena diferencia, el elenco argentino confía en su rendimiento en como visitante en esta Copa Sudamericana: tras quedarse con el Grupo G, viene de ganarle la serie de octavos de final a Liga de Quito, venciendo a los ecuatorianos 2-1 en Quito y cerrando 3-1 en La Fortaleza.

El DIM llegó a cuartos de final luego de ganar el Grupo A y eliminar a Palestino en octavos de final. En la liga local, sin embargo, el panorama no es alentador, ya que viene de perder 1-0 frente a Deportes Tolima por jornada 11 del Clausura y ocupa la 16° posición en el certamen.

